Laigueglia, il Comune punta sulla cultura: “Tante iniziative dedicate alle scuole in corso e in cantiere”

Laigueglia. L’amministrazione di Laigueglia, appartenente al Club dei Borghi più Belli d’Italia, ha una propensione verso le attività culturali frutto della sua storia più o meno recente. Per trasmettere le conoscenze alle nuove generazioni la scuola di Laigueglia, che ha ogni ordine e grado dall’asilo nido alla scuola secondaria, ha organizzato un progetto culturale verticale di ‘Continuità e Orientamento’ proprio per mettere in contatto, in un itinerario curricolare articolato, i vari ordini di scuola del plesso.

Il percorso di contaminazione culturale tra l’associazione Vecchia Laigueglia e i ragazzi della scuola ha permesso di tramandare le tradizioni e raccontare loro le informazioni storiche importanti del paese e avvicinarli al patrimonio culturale disperso nel tempo. Un progetto che coinvolge i ragazzi della scuola secondaria di primo grado di Laigueglia.

Dopo aver fatto una serie di ricerche, diversi incontri con l’associazione Vecchia Laigueglia e dopo aver letto il libro ‘Memorie su Laigueglia per un povero derelitto vecchio dello stesso paese’ e dopo aver raccolto ulteriori spiegazioni da parte dei loro insegnanti, hanno deciso di accompagnare i bambini della Scuola Primaria nei ‘luoghi storici e nevralgici’ dell’antica Laigueglia; la chiesa, il torrione e piazza della Libertà. Nei prossimi giorni, i ragazzi saranno ancora presenti sul territorio per cimentarsi con l’arte della pittura dedicata agli antichi mestieri.

Da pochi giorni è terminato il progetto di incontri avvenuto tra lo scrittore Emilio Grollero ed i ragazzi della scuola per la lettura condivisa del libro ‘Perchè non vadano mai via’ un insieme di storie di vita dura di antenati laiguegliesi che diventano favole; il Comune ha distribuito una copia del libro per ogni alunno.

“Dal 4 al 17 marzo avrà luogo la settimana Rosadigitale – dichiara Federica Giovinazzo, consigliere comunale con delega alle politiche giovanili – manifestazione per le pari opportunità nel settore tecnologico che sarà un’attività anche del nostro plesso scolastico e anche in questo caso con la partecipazione di tutte le classi”.

“I giovani sono al centro del nostro pensiero amministrativo e portare le tradizioni e la cultura all’interno della scuola è importante per dare continuità alla storia di Laigueglia, – ha aggiunto Fulvio Ricci, assessore con delega alla scuola e all’ambiente. – In ambito ambientale abbiamo attivato un percorso con la scuola secondaria che vedrà sia gli alunni che l’amministrazione uniti per aggiornare la politica ambientale del nostro Comune”.

“L’idea è partita dal Comitato di ecoschool che ha attivato questa idea e si è concretizzato in un incontro in Comune con un confronto tra amministratori ed i responsabili degli uffici comunali a cui i ragazzi hanno posto precise ma anche scomode domande ed avanzato proposte. Il percorso si concluderà con un documento condiviso che sarà discusso dal consiglio comunale come documento di politica ambientale e che impegnerà il comune nei prossimi anni”, ha concluso.