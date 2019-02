Laigueglia attende il debutto tra i prof della Iseo Rime Carnovali

Laigueglia. Domenica 17 febbraio sulle strade della riviera ligure si terrà la prima gara del 2019 per i ragazzi della Iseo Serrature Rime Carnovali: il battesimo del fuoco tra i professionisti nella prima classica del calendario professionistico italiano.

La Iseo Serrature Rime Carnovali è pronta per affrontare la prima sfida tra i professionisti: quella di domenica 17 febbraio 2019 sarà una data storica per il team bresciano, che per la prima volta sarà in gara nella massima categoria.

Il “battesimo del fuoco” per i giovani ragazzi diretti da Daniele Calosso avverrà nella cornice della classica d’apertura del calendario professionistico italiano: il Trofeo Laigueglia, che quest’anno festeggia la propria 56ª edizione. La gara savonese, nata come prova generale in vista della Milano-Sanremo, ha acquisito negli anni sempre maggiore importanza sino a diventare una vera e propria classica inserita nel calendario UCI 1.HC.

Al via della corsa che si disputerà con partenza ed arrivo dal borgo di Laigueglia sulla distanza dei 203 chilometri, ci saranno alcune tra le più quotate formazioni World Tour e Professional che già sono state protagoniste di questo avvio di 2019 sulle strade di tutto il mondo. Al fianco di questi grandi team ci saranno anche le casacche della Iseo Rime Carnovali che schiererà ai nastri di partenza una formazione giovane e agguerrita che avrà l’obiettivo di ritagliarsi uno spazio da protagonista sin dai primi chilometri della nuova stagione.

I sette atleti scelti dal ds Daniele Calosso per il debutto a Laigueglia saranno Samuele Zambelli, Mirco Sartori, Simone Zandomeneghi, Mattia Baldo, Andrea Ferrari, Filippo Bertone e Nicholas Rinaldi.

“I ragazzi hanno già evidenziato un buono stato di forma negli ultimi allenamenti: il nostro obiettivo per questa prima gara del 2019 sarà soprattutto quello di accumulare esperienza e brillantezza in vista dei prossimi appuntamenti – ha spiegato il tecnico bresciano -. Il percorso di Laigueglia è piuttosto impegnativo soprattutto nella parte finale per questo i nostri punti di riferimento in gara saranno Simone Zandomeneghi che ha dimostrato di avere già un ottimo colpo di pedale e Filippo Bertone che correrà sulle strade di casa. Ma per tutti la parola d’ordine sarà mettersi in luce cercando di essere presenti in tutte le principali azioni di giornata“.

In vista del debutto stagionale la Iseo Serrature Rime Carnovali è sbarcata sul web con un nuovo portale interamente rinnovato disponibile all’indirizzo www.iseorimecarnovali.com. Su queste pagine, oltre che sulla pagina Facebook ufficiale del team, gli appassionati e i tifosi della formazione bresciana potranno trovare in tempo reale tutte le informazioni relative alla squadra insieme a tanti contenuti inediti per entrare in gruppo al fianco dei ragazzi gialloblù.