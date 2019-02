L’Aero Club piange la scomparsa di Franca Podestà

Villanova d’Albenga. L’Aero Club di Savona e della Riviera Ligure piange l’improvvisa scomparsa di Franca Podestà.

“E’ venuta a mancare all’affetto dei suoi cari e di tutti gli amici del nostro, moglie del nostro socio e consigliere per tanti anni e storico pilota Emilio Podestà”.

La signora Franca è stata per molto tempo vicina all’Aero Club ed era molto conosciuta nel comprensorio albenganese: “Ci accomuniamo all’amico Emilio, alle figlie, ai generi e nipoti per la grave ed inattesa perdita, ricordando Bianca per la preziosa collaborazione nel gruppo delle signore che si sono rese disponibili per i nostri eventi” ricorda l’Aero Club savonese.

Numerosi in queste ore i messaggi di cordoglio inviati alla famiglia.

I funerali si svolgeranno domani, venerdì 22 febbraio, alle ore 15.30 nella Cattedrale di San Michele ad Albenga.