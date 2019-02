La “Vecchia Albenga” lancia la quindicesima edizione del concorso fotografico “Fiori di Liguria”

Albenga. L’associazione Vecchia Albenga organizza il 15esimo concorso fotografico denominato “Fiori di Liguria”. Il concorso è aperto a tutti i fotoamatori dilettanti esclusi i fotografi professionisti.

“Ognuno potrà partecipare con un massimo di 4 fotografie, – hanno fatto sapere dalla “Vecchia Albenga”. – Non verranno ammesse opere manipolate digitalmente attraverso l’uso di filtri artistici o creativi con conseguente snaturamento delle immagini. Le stampe dovranno tassativamente avere formato minimo 20×30 e massimo 30×40 montate su cartoncino rigido nero di dimensioni 35×45.

“Ogni stampa dovrà avere indicato a tergo nome, cognome, indirizzo dell’autore, titolo dell’opera, zona dove è stata scattata la fotografia e la data di scatto. Ogni concorrente è responsabile del contenuto delle proprie opere, che gli organizzatori di riservano di esaminare ed accettare”.

Le opere e le schede di partecipazione, debitamente compilate, dovranno pervenire entro e non oltre il 3 marzo 2019 all’associazione Vecchia Albenga, via posta oppure consegnate direttamente presso la sede sociale di via Roma il martedì, giovedì e domenica mattina, dalle 10 alle 12. Le opere devono essere consegnate sia stampate che in forma digitale, anche via e-mail.

“La quota di partecipazione, – hanno proseguito, – per rimborso spese e allestimento mostra è fissata in 8 euro e dovrà essere inviata unitamente alle foto in contanti o a mezzo vaglia o assegno circolare intestato a Associazione Vecchia Albenga; le opere prive della quota non saranno giudicate né restituite”.

“I premi non ritirati, se richiesti, verranno spediti con spese a carico del destinatario. Le foto saranno selezionate, classificate e premiate a giudizio inappellabile della Giuria rappresentata da esperti del settore. L’associazione Vecchia Albenga, pur assumendo la massima cura delle opere ricevute, declina ogni responsabilità nel caso di smarrimento o danneggiamento. Partecipando al concorso l’autore autorizza l’organizzazione a riprodurre le opere ricevute nei modi e nei tempi che più ritiene opportuni. L’associazione garantisce in caso di utilizzo la menzione dell’autore”, hanno concluso.