La squadra giovanile del Quiliano Bike pronta per la nuova stagione

Quiliano. La squadra giovanile del Quiliano Bike, la più apprezzata per la preparazione dei giovani ciclisti in erba nella provincia di Savona, dopo aver terminato gli allenamenti invernali presso la palestra Trizone di Savona, è pronta per future soddisfazioni.

I piccoli campioni sono stati coccolati durante l’inverno dai loro bravissimi e pazientissimi allenatori e con l’arrivo della primavera sono pronti per nuove esperienze.

“Auguri a tutti voi ragazzi ed un grazie anche alle vostre famiglie che vi hanno supportato durante la preparazione invernale. I nostri piccoli campioni ci daranno sicuramente grandi gioie!” dichiarano i dirigenti del Quiliano Bike.