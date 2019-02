Cairo Montenotte. Ad uno degli eventi collaterali del 69esimo Festival di Sanremo, presso Casa Sanremo, ha partecipato anche la Scuola di Canto Moderno “Music Style l’Atelier delle Voci” del Soprano Daniela Tessore di Cairo Montenotte. Gli allievi della scuola si sono esibiti brillantemente a Casa Sanremo il 6 febbraio davanti al Maestro Massimo Morini, presentati dal bravissimo Paolo Bianco.

Sono saliti sull’ambito palco: Gabriele Ferraro, Livia e Lorenza Kamberaj, Valentina Gai, Caterina Dynamidis, Roberta Blangero, Katia Battaglino, Raffaella Garrone, Gaia De Prisco, Aurora Fissore, Eliano Giusto, Maria Clotilde Muzio, Monica Brignone, Fulvio Ravera, Marco Castiglia, Chiara Tognoli, Marina Costa, Marina Varaldo, Anna Cantoni, Daniela Rosso.

Ad alcuni allievi ed alla stessa vocal coach, sono stati anche riconosciuti dei premi: Raffaella Garrone, Maria Clotilde Muzio, Daniela Tessore e l’Associazione Culturale Fab Tune Lo Stile in Musica rappresentata da Aldo Giannuzzi sono stati infatti premiati a Sanremo il 7 febbraio nel prestigioso evento del produttore ed artista internazionale Carlo Cori.

“Inoltre è stato consegnato un Premio alla Carriera al Soprano Daniela Tessore, dopo i successi ottenuti anche con la sua Scuola di Canto “Music Style l’Atelier delle Voci” dal celebre Carlo Cori, il quale consegna poi un Premio all’Associazione Culturale dedicata al Padre della Tessore, rappresentata da Aldo Giannuzzi, per l’impegno solidale sostenuto con le manifestazioni del CantaCairo e del CantaSanremo che si sta svolgendo con grande consenso e successo proprio in questi giorni a Sanremo. Il format della Tessore, CantaSanremo 2019, sta spopolando tra i commercianti di Sanremo e sono online su YouTube già molte delle promesse di cantare dei negozianti a sfondo benefico, a favore degli sfollati di Genova” spiegano dalla scuola cairese.

“Si sono brillantemente esibite ed andranno in onda prossimamente in Tv, 2 artiste allieve della Tessore, le quali hanno poi ritirato i rispettivi Premi: a Maria Clotilde Muzio è stato assegnato il Premio Rivelazione-Talento emergente, in quanto la Muzio in questo anno è stata intervistata dal giornale Vip ed ha cantato su Canale Italia, canale Grp e su Sky. A Raffaella Garrone è stato assegnato il Premio per uno dei singoli più ascoltati nelle radio dell’Est Europa. Raffaella Garrone, cairese è stata premiata per il terzo anno consecutivo dal “Vasco dell’Est”, Carlo Cori che ha fatto “esportare” la voce di Raffaella e gli inediti per lei composti dalla Tessore, nell’Est. Questi brani infatti sono stati molto richiesti nelle radio dell’Europa dell’Est e pubblicati sugli store digitali di tutto il mondo. Maria Clotilde e Raffaella saranno prodotte con un nuovo singolo che la Tessore scriverà per entrambe e che uscirà a fine primavera/inizio estate. Presenti alla serata anche grandi artisti come Valerio Liboni dei Nuovi Angeli, Walter Foini, Andrea De Paoli che ha collaborato in tutto il mondo con artisti come i Metallica, Iron Maiden, Deep Purple. Tutti gli artisti sono anche stati intervistati dalle radio e numerosi giornalisti erano presenti all’evento” aggiungono da “Music Style l’Atelier delle Voci”.

Infine da Daniela Tessore arriva anche un ricordo dopo una brutta notizia: “Purtroppo, dopo l’evento della premiazione condotta dal musicista Carlo Cori, è giunta comunicazione che lo stesso ha avuto un malore che gli è stato fatale. La musica ha perso un grande artista internazionale”.