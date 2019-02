La sala consiliare di Albenga intitolata a Viveri e Guarnieri, Calleri: “Da sindaco direi sì”

Albenga. “Da sindaco, non avrei alcun problema ad accogliere la richiesta per intitolare la sala consiliare alla memoria di due ex sindaci quali l’amica Rosy Guarnieri e Angioletto Viveri, naturalmente se l’iniziativa fosse concordata con i loro famigliari e i loro cari”.

Lo dichiara Gerolamo Calleri, candidato sindaco ad Albenga per il centro-destra, commentando la decisione dell’attuale amministrazione comunale ingauna di respingere la richiesta della minoranza di intitolare la sala consiliare ai due ex primi cittadini.

“Per la caratura delle due personalità, e per quanto hanno fatto e rappresentato per la città di Albenga e tutto il territorio, credo forse si meriterebbero di più, di una sala, per quanto prestigiosa”.

“Posso promettere fin da ora che le loro due figure saranno adeguatamente ricordate e commemorate, di certo più di quanto sia stato fatto in questi anni”, conclude Calleri.