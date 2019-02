“La Regione vuole mano libera in materia ambientale”: il No delle associazioni

Liguria. Wwf e Lega Abolizione Caccia (sezioni liguri) sul piede di guerra dopo la proposta elaborata dalla giunta regionale con la richiesta allo Stato centrale di maggiore autonomia in materia ambientale, ai sensi dell’art. 116 della Costituzione.

“E’ particolarmente inquietante sotto il profilo dei temi ambientali” a giudizio delle sezioni liguri delle associazioni WWF e LAC.

“La Regione Liguria chiede di essere svincolata dalla normativa statale per poter legiferare autonomamente anche in materia di gestione dei corsi d’acqua, protezione della fauna ed esercizio della caccia, edilizia e vincoli paesaggistici” affermano le associazioni.

“E’ di tutta evidenza l’intenzione di avere “mano libera” su ogni indebolimento dei parametri di tutela ambientale e naturalistica su cui già in passato la Regione Liguria si è più volte scornata coi pronunciamenti della Corte Costituzionale. La tanto declamata e richiesta agilità di manovra, in questo caso, non ha nulla a che vedere con la proposta complessiva, ma è fondato il sospetto che si vogliano solo indebolire gli standard di salvaguardia del territorio e della fauna selvatica” concludono le due associazioni.