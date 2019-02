La Regione partecipa al bando per il finanziamento di progetti a sostegno di vittime di tratta e grave sfruttamento

Regione. “La Regione Liguria parteciperà, in qualità si soggetto proponente, al bando 3/2018 (con scadenza 11 febbraio 2019) emanato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il finanziamento di progetti attuati a livello territoriale finalizzati ad assicurare, in via transitoria, ai soggetti vittime di tratta e grave sfruttamento adeguate condizioni di alloggio, vitto e assistenza sanitaria e, successivamente, la prosecuzione dell’assistenza e dell’integrazione sociale”. Lo annuncia il capo gruppo di Forza Italia in Regione Angelo Vaccarezza.

“La Liguria è attiva da oltre vent’anni nella lotta alla tratta e allo sfruttamento di esseri umani, attraverso la creazione e lo sviluppo di un sistema integrato che coinvolge, in un’ottica di intervento sinergico, diversi Enti pubblici e privati del Terzo Settore, in grado di favorire l’emersione del fenomeno, l’assistenza e l’integrazione sociale.

Il progetto antitratta in corso di realizzazione ‘HTH LIGURIA: “Hope this helps’ – Il sistema Liguria contro la tratta e lo sfruttamento minorile”, finanziato a seguito del bando 2/2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si concluderà il 28 febbraio 2019″ prosegue Vaccarezza.

“È stato quindi ritenuto necessario dare continuità alle attività antitratta in essere nella nostra Regione – non disperdendo peraltro l’esperienza maturata in tanti anni di lavoro – tramite la partecipazione a questo bando, presentando a tal fine una proposta progettuale a valenza regionale, con il coinvolgimento attivo di tutti gli Enti liguri, pubblici e privati, coinvolti per materia, quali soggetti attuatori e partner del progetto.

La partecipazione al bando non comporta oneri finanziari diretti a carico di Regione Liguria” conclude il capogruppo di Forza Italia in Regione.