La Rari Nantes Savona vicina a Manuel Bortuzzo: Cerruti e Ferro in vasca con un messaggio per lui

Savona. Anche la Rari Nantes Savona si unisce alle centinaia di attestazione di solidarietà che in queste ore arrivano per Manuel Bortuzzo, il nuotatore diciannovenne rimasto gravemente ferito in una sparatoria a Roma.

Il messaggio di vicinanza a Manuel da parte della società savonese arriva direttamente da Riccione dove si sta disputando il Campionato Italiano Assoluto Invernale. Le atlete della Rari Linda Cerruti e Costanza Ferro sono entrate in vasca con una “M” disegnata sul braccio dedicata allo sfortunato atleta, promessa del nuoto italiano.

Un bellissimo gesto da parte delle syncronette savonesi. La Rari Nantes gareggia a Riccione nell’esercizio singolo con Linda Cerruti e Federica Sala. Nel Doppio scenderanno invece in vasca due coppie: Linda Cerruti e Costanza Ferro (che si presentano anche per il Gruppo Sportivo della Marina Militare) e Costanza Di Camillo e Marta Murru.

Inoltre, la Rari si avvarrà del punteggio relativo agli Obbligatori, ai Doppi ed alla Squadra per le atlete Domiziana Cavanna e Francesca Zunino (Fiamme Oro – Polizia di Stato). Farà poi il suo esordio nei Campionati Italiani la specialità del Duo Misto al quale prenderà parte anche, per la prima volta nella storia biancorossa, la coppia savonese composta da Nicolò Ogliari e Federica Sala. Infine sarà in gara anche la Squadra della Carisa Rari Nantes Savona che sarà composta da: Linda Cerruti, Costanza Ferro, Costanza Di Camillo, Federica Sala, Marta Murru, Carmen Rocchino, Aurora Savi, Elisa Barbiani, Sofia Mastroianni, Ester Benedetti, Beatrice Pulinas, Anita Bucaioni e Galina Kriukova.