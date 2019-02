La protesta di chi lavora a Savona: “Parcheggiare in centro è impossibile”

Savona. “Parcheggiare nel centro di Savona è praticamente impossibile se non hai l’abbonamento ai parcheggi ATA. In città esistono solo posteggi blu a pagamento, a disco orario o per soli residenti”. E’ solo una di tante frasi simili raccolte negli ultimi giorni dalla redazione di IVG “a caccia” di reazioni nel centro città tra coloro che, pur non residenti sotto la Torretta, vengono ogni giorno nel capoluogo per lavoro.

In molti lamentano il problema della mancanza di parcheggi liberi in centro: chi lavora in Savona spesso non ha alcuna agevolazione per parcheggiare la propria auto, perché abita in un altro Comune e non può perciò fare richiesta del bollino rosso, riservato ai soli residenti. “Vorremmo che Savona seguisse l’esempio delle due Albisole – propongono alcuni – dove titolari, collaboratori o dipendenti di attività commerciali, industriali, artigianali e di servizio (con sede nel Comune stesso) possono acquistare il bollino integrativo, che permette di parcheggiare la propria auto praticamente ovunque, con ulteriori agevolazioni di natura economica, con sconti dal 20 al 75%”. Il problema si accentua per il fatto che lasciare il proprio mezzo entro le linee blu delle zone del centro non è consentito se per un massimo di due ore.

Una soluzione attuata da alcuni è quella di parcheggiare molto distante dal sito di lavoro, alternativa anche per chi preferisce parcheggiare in Corso Colombo o Corso Ricci per principio: “I servizi mancano e non intendo dare soldi al Comune – si sfoga un dipendente che lavora in centro – molto spesso anche i parcometri sono rotti e sono obbligato a cercarne altri nelle vie adiacenti o parallele, rischiando pure che mi facciano la multa nel frattempo”.

Un’altra soluzione è quella di fare l’abbonamento alle piazzole dove è consentito parcheggiare anche per diverse ore, ma ovviamente con un pagamento mensile. Le cifre oscillano intorno ai 40 euro al mese (36 per parcheggiare solo in piazza del Popolo, 46 per farlo anche al Priamar e in via Piave): una somma che risulta impegnativa in particolare per chi già deve sostenere le spese del carburante per recarsi sul luogo di lavoro.

Ma ad andare “in crisi” non sono solo quelli che arrivano da fuori: parcheggiare in centro, a volte, risulta difficoltoso anche per i residenti, che, pur avendo a disposizione il bollino, faticano a trovare posteggio il lunedì, quando si svolge il tradizionale mercato settimanale, che occupa buona parte dei parcheggi riservati loro.

“Anche se abito a Savona da anni, il bollino è solo sulla macchina di mio padre e io finisco per girare delle ore per cercare un parcheggio – ci racconta una residente, sollevando un altro disagio per i residenti – una volta sono stata anche multata. Avevano appena ridipinto con strisce bianche i parcheggi residenti. Non ho fatto caso alla lettera R a lato e ho parcheggiato tranquillamente”. Ma la svista della residente non è stato un caso isolato. A pagare lo stesso tipo di multa numerose altre persone, in particolare nei primi giorni dalla modifica della segnaletica.