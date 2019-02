Albenga. Rientra a casa questa mattina la piccola albenganese Alice Ricotta Lazzara che domenica scorsa ha portato nella capitale la città delle Torri, partecipando al Roma Talent Stage Contest presso il Teatro Parioli.

Di fronte ad una giuria composta da Massimo Palmieri, Alice Cimoroni, Martina Nadalini, Francesca Bernabini e Roberto Carrozzino, è stata un’occasione di confronto con tantissimi ragazzi che condividono la stessa passione per la disciplina moderna. Alice a livello nazionale si è classificata al 4° posto categoria Children modern, con una coreografia dal titolo “Alice e…” curata e preparata presso la sua nuova accademia di danza A.S.D.CSD. Arte e spettacolo di Finale ligure (Direttrice artistica e maestra personale di Alice è Anna Rosa Fenoglio).

Foto 2 di 2



Un’esperienza romana fantastica per Alice Ricotta Lazzara che, da protagonista più piccola di età, si è esibita in un concorso di danza come solista.