Savona. Niente da fare nella gara interna valevole per la 18ª giornata di Serie A2 per la Mikah Savona, che esce sconfitta dalla formazione di Umbertide dopo una gara segnata da un arbitraggio poco gradito dalle biancoverdi.

Le ospiti partono forte aprendo le segnature con una tripla di Giudice, ma le savonesi rispondono colpo su colpo col trio Penz-Vitari-Svetlikova. A 4’59” dal termine del primo periodo l’episodio che stravolgerà tutto l’andamento della gara: fallo tecnico fischiato a coach Pollari e, sulle successive proteste, comunque minime e contenute, espulsione del tecnico savonese. La squadra locale è frastornata e le umbre ne approfittano spingendo sull’acceleratore e chiudendo la frazione sul 13-26.

Nel secondo tempino le biancoverdi cercano di reagire, pur non condividendo altre decisioni del duo arbitrale, ma fanno molta fatica a trovare la via del canestro e a contenere la vena realizzatrice del duo Prosperi-Cvitkovic. Si va all’intervallo lungo sul 30-47 e con la gara psicologicamente già chiusa per le ragazze della presidentessa Oggero.

Il secondo tempo vede ancora le ospiti dettare il ritmo del gioco, con le savonesi che riescono a recuperare qualche punticino ad inizio terza frazione ma che vedono poi allungare nuovamente le avversarie sul finale di periodo che si chiude sul 44-65.

L’ultimo tempino scivola via senza particolari sussulti, con le umbre che possono festeggiare il terzo successo consecutivo ed il sesto posto confermato in classifica e con le biancoverdi con il rammarico di non essere riuscite a mettere in campo quanto preparato in settimana.

La Mikah Savona è ora attesa da due trasferte consecutive in terra sarda, la prima delle quali sabato 9 febbraio alle ore 16 sul campo del Selargius, squadra attualmente a quota 20 punti in classifica e ottava forza del campionato. Sarà una partita molto difficile per le biancoverdi, che dovranno sfoderare una prestazione impeccabile per riuscire a portare a casa il referto rosa.

Il tabellino:

Mikah Savona – Bottega del Tartufo Umbertide 59-76

(Parziali: 13-26, 30-47, 44-65)

Mikah Savona: Svetlikova 21, Penz 13, Villa 8, Vitari 6, Tosi 6, Roncallo, Zolfanelli 3, Guilavogui 1, Pregliasco 1, Azzellini, Sansalone. All. Pollari, ass. Napoli.

Bottega del Tartufo Umbertide: Cvitkovic 20, Giudice 16, Pompei 10, Moriconi 7, Prosperi 6, Spigarelli 5, Bartolini 4, Albanese 5, Paolocci 2, Olajide 1. All. Contu.

Arbitri: Canali (Gandino) e Consonni (Ambivere).