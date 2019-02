La Guardia di Finanza sequestra un quintale di prodotti scaduti e male conservati in un supermercato

Albenga. I militari della compagnia di Albenga della Guardia di Finanza hanno sequestrato centinaia di confezioni di alimenti scaduti e non conformi con la normativa europea relativa ai termini di conservazione dei prodotti per un peso complessivo di oltre un quintale.

I finanzieri hanno eseguito un controllo di polizia amministrativa in un market per verificare se la merce esposta al pubblico rispettasse le normative vigenti in materia di sicurezza alimentare e hanno scoperto che molti articoli di ogni genere (bevande, snack, caramelle, salumi, pasta, riso, farina, dolci confezionati, latticini, surgelati, ecc.) non erano in regola con le prescrizioni sul termine di conservazione alimenti.

Le confezioni irregolari che sono state rinvenute riportavano una data di scadenza risalente nella maggior parte dei casi al 2018, ma anche (per altri svariati articoli) al 2016 e al 2017. La merce irregolare è stata sequestrata amministrativamente e si è proceduto a contestare all’esercente la relativa sanzione.

Per queste ragioni il titolare ora sarà sottoposto ad ulteriori controlli da parte della autorità sanitaria che valuterà le condizioni igienico-sanitarie del negozio dove è stata rinvenuta la merce e controllerà se il mancato rispetto dei termini di conservazione abbia reso nocive le sostanze contenute negli alimenti sequestrati.