La droga nascosta nel comodino della camera da letto, 55enne savonese denunciato

Savona. Deve rispondere del reato di detenzione illecita di stupefacenti il 55enne savonese denunciato un stato di liberà alla procura della Repubblica dal personale della squadra mobile di Savona.

L’operazione è stata condotta nell’ambito dell’attività antidroga condotta dalla squadra mobile savonese, in particolar modo nelle zone in cui sono situati gli istituti scolastici, per prevenire il diffondersi degli stupefacenti tra i giovani studenti. Precedenti attività di appostamento e pedinamento hanno permesso di accertare che da alcuni giorni l’uomo si aggirava con atteggiamento sospetto e frequentava alcuni bar del quartiere di Villapiana (in piazza Brennero, via Alessandria, via Milano e via Verdi) di solito frequentati da consumatori di stupefacenti.

Quando questa mattina l’uomo è uscito di casa, gli agenti hanno fatto scattare il blitz procedendo con una perquisizione personale e domiciliare nella sua abitazione.

Nel comodino della camera da letto sono stati trovati 34 grammi di hashish, una dose di un grammo della medesima sostanza, un coltello a serramanico con la lama sporca di hashish e cellophane utilizzato per confezionare la droga.