La denuncia di Enpa: “Moria di colombi a Carcare e di gazze a Varazze”

Varazze/Carcare. C’è preoccupazione tra i volontari della Protezione Animali per “un’improvvisa moria di colombi a Carcare, nelle zone di via Garibaldi e piazza Germano”.

Chiamati da alcuni residenti, i volontari ne hanno trovati “diversi già morti ed alcuni ancora vivi che hanno ricoverato per le cure; a terra hanno trovato anche un giovane implume vicino ad un adulto morto, quasi certamente uno dei genitori. A Varazze invece, a San Giacomo in zona Piani, sono state trovate numerose gazze morte, anch’esse avvelenate”.

Le guardie zoofile volontarie dell’Enpa stanno svolgendo gli accertamenti per individuare i colpevoli e le modalità dell’avvelenamento; l’Enpa invita i proprietari di cani, e di gatti lasciati uscire di casa, a controllare attentamente i propri animali per evitare che ingeriscano sostanze sospette nelle due zone.

“La presenza di colombi negli abitati è spesso combattuta con mezzi crudeli ed illeciti come l’avvelenamento, per le deiezioni dei volatili, che comunque non costituiscono un problema sanitario; contrariamente infatti a reiterate ‘fakenews’ i colombi non sono responsabili della diffusione di malattie per l’uomo; numerose indagini condotte dagli organi sanitari pubblici in molti comuni italiani grandi e piccoli (Savona negli anni scorsi) hanno infatti palesemente dimostrato la loro non pericolosità per la salute umana”.

“Per complesse motivazioni, legate non solo ai cicli climatici, le popolazioni di colombi nelle città, a parte alcune criticità locali, stanno lentamente diminuendo, come risulta dai dati dei soccorsi effettuati in tutta la provincia dai volontari dell’Enpa. Avvelenarli, oltre ad essere un reato, non serve in quanto produce un incremento della fertilità della specie e la rapida ricostituzione del numero di animali che il territorio può sopportare; e neppure proibire di alimentarli come fanno con superficialità molti comuni savonesi; infatti colombi adulti forti, adeguatamente nutriti (disciplinando correttamente l’attività degli animalisti), impediscono la nidificazione degli altri, mentre soggetti malnutriti e deboli si disperdono, nidificano ovunque e lasciano nidificare anche gli altri. A Carcare è in corso da diversi anni un progetto, portato avanti dai volontari Enpa in collaborazione con il Comune, di ‘trasferire’ le colonie presenti nel centro cittadino verso la periferia del paese”.