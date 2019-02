La comunità cairese in lutto, si è spento Mauro Amendola “voce indimenticabile di Radio Cairo 103”

Cairo Montenotte. La comunità cairese in lutto piange la scomparsa di Mauro Amendola, “voce indimenticabile di Radio Cairo 103”, che si è spento all’età di 56 anni.

“Da un momento all’altro una notizia ti sconvolge, resti incredulo e ripeti: non è possibile, – si legge in un post scritto dall’amico Alessandro Ghione e condiviso dalla pagina Facebook del Comune di Cairo. – Non è possibile questa mattina fare i conti con la burocrazia, con i fogli, con le procedure, lì sopra c’è il tuo nome e, semplicemente, non è possibile. Non si può mettere assieme una cosa così dolorosa”.

“Mauro Amendola, tante ore condivise dietro identiche passioni, tanti ricordi indietro nel tempo e adesso, in un attimo, te ne sei andato via, tutto finito. Semplicemente non può essere vero. Sei stato una voce indimenticabile di Radio Cairo 103, della migliore redazione sportiva che abbia mai sfiorato quei microfoni, negli anni irripetibili delle vittorie e delle sfide infinite tra Cairese e Carcarese, un giornalista impeccabile, preparato, preciso, ironico. Una persona perbene, ecco tutto”.

“Poco tempo fa, aggiudicandoti una gara, eri diventato un collaboratore del Comune e vederti qui a parlare di assicurazioni faceva un bell’effetto, come ogni volta che ti incontravo per strada e non mancavo di prenderti in giro a proposito della tua squadra del cuore, inconcludente. Oggi il tuo microfono si è spento per sempre. Non è possibile rendersi conto di quanto ci mancherà la tua voce amica, libera e rassicurante. La nostra voce”.

L’amministrazione e i dipendenti del Comune di Cairo Montenotte hanno voluto porgere alla famiglia di Amendola le più sentite condoglianze. Il funerale si svolgerà domani pomeriggio, mercoledì 13 febbraio 2019, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Sant’Andrea a Cairo Montenotte.