“Jova Beach Party”, “Fionda di legno” e molti altri: online l’anteprima degli eventi primavera-estate ad Albenga

Albenga. È online da alcuni giorni un’interessante anteprima degli eventi di punta della stagione primavera/estate 2019 che il Comune di Albenga, in accordo con il Comitato locale per il turismo, ha deciso di proporre a cittadini e turisti.

“Subito una piacevole conferma, – ha esordito l’assessore al turismo Alberto Passino presentando le iniziative. – Il 3 maggio 2019 si svolgerà uno spettacolo nel teatro romano di Albenga, un grande momento di cultura e di soddisfazione per i cittadini ingauni che dopo tanti secoli possono tornare a sedere sulle antiche pietre per rivedere spettacoli di qualità e una veduta unica della città”.

“Consolidate anche le manifestazioni ‘Fior d’Albenga’, dal 20 aprile al 12 maggio, che quest’anno avrà come tema ‘La canzone Italiana’ e per la quale è già stato bandito il concorso per l’aiuola più bella. Poi, ‘Dritti all’Isola’ il 18 e 19 maggio, che ha visto lo scorso anno moltissimi partecipanti e tanta allegria, il ‘Palio Storico’ di Albenga dal 18 al 21 luglio che, come per magia, riporterà il Centro Storico di Albenga al periodo medioevale attirando migliaia di turisti”.

“Una stagione che, dalle anticipazioni pubblicate, si preannuncia molto ricca di eventi e che avrà come momento top il ‘Jova Beach Party’, il 27 luglio, la manifestazione che l’amministrazione ha ottenuto per la città e che ha riscosso un successo addirittura inaspettato, con sold-out dopo un paio di giorni dall’inizio delle prevendite dei biglietti”.

“E ancora, ‘Calici di Stelle’, il ‘Festival Jazz’, il raduno delle 500, ‘Un mare di Emozioni’ e ‘Albenga Dreams’, la ‘Fionda di Legno’, ‘Ottobre de Andrè’, il concorso pianistico ‘Città di Albenga’ e tante altre manifestazione allieteranno, turisti e cittadini ingauni, nelle serate estive e non solo. Ogni mese dell’anno in Albenga si potrà partecipare ad interessanti iniziative: un modo per destagionalizzare il turismo e tenere viva l’attenzione anche mediatica sulla città così da auspicare un costante afflusso di turismo”, ha concluso Passino.

“Ogni giorno una o più manifestazioni renderanno l’Albenga ancora più accattivante, annunciano dall’ufficio turismo, ma per conoscere tutti gli eventi si dovrà attendere il calendario completo che verrà reso noto nei prossimi mesi. La prossima settimana saranno in distribuzione alle attività recettive i pieghevoli dell’anteprima delle manifestazioni in italiano ed inglese”, hanno fatto sapere dall’ufficio turismo del Comune.