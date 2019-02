Irregolarità amministrative nella gestione del locale, sanzioni per un bar di Cosseria

Cosseria. Mercoledì scorso a Cosseria i poliziotti della divisione di polizia amministrativa, nel corso di un controllo connesso all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, hanno contestato al titolare del bar “La Coccinella” una serie di irregolarità amministrative.

In particolare la polizia ha rilevato la mancanza della Scia per l’esercizio dell’attività e la mancanza della concessione per congegni da intrattenimento/giochi, installati all’interno del locale. Violazioni per le quali sono state emesse sanzioni amministrative.

Nei giorni successivi al controllo inoltre il sindaco di Cosseria, con una relativa Ordinanza, ha disposto la cessazione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande