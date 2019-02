Incontro di “Liguria Popolare” per le prossime elezioni amministrative

Savona. I consiglieri regionali di “Liguria Popolare” Andrea Costa e Gabriele Pisani hanno svolto un incontro Savona insieme ai consiglieri comunali di “Savona Popolare” Susanna Karunaratne, Luigi Bussalai e il responsabile provinciale di “Savona Popolare” Matteo Marcenaro per fare il punto della situazione e organizzare la pianificazione in merito alle prossime amministrative che coinvolgeranno un elevato numero di Comuni savonesi.

L’occasione è stata anche gradita per congratularci e augurare un buon lavoro al consigliere provinciale di “Savona Popolare” Luigi Bussalai che è stato recentemente riconfermato nel suo incarico.

In particolare, durante la riunione, a Susanna Karunaratne è stata conferita nuova nomina e affidato il compito e, a livello di organizzazione territoriale, di portare avanti il progetto di coordinamento comunale di “Savona Popolare”.

“Questa riunione rappresenta la volontà sempre forte e sentita di proseguire con il progetto di unione voluto da “Liguria Popolare” che esprime il sentire comune e i bisogni di cittadini radicati sul territorio – affermano Costa e Pisani -. Si tratta di un progetto civico che coinvolge la comunità in un’esperienza e in un percorso condiviso verso la realizzazione di impegni concreti. Il nostro gruppo è un contenitore civico aperto all’adesione partecipativa di coloro che si identificano in questa forza moderata; i nostri principi fondanti sono basati sull’inclusione e il dialogo costruttivo”.