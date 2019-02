Celle Ligure/Albisola. Un incidente si è verificato intorno alle 18:30 sull’autostrada A10 tra i caselli di Celle Ligure e Albisola, in direzione Savona. Il sinistro è avvenuto al km 33.4, nei pressi di un cantiere in corso di svolgimento.

Un cestello elevatore in uso agli operai del cantiere è entrato in galleria con la gru ancora alzata. Il macchinario ha sbattuto contro la volta della galleria, si è inclinato ed è andato in pezzi, causando danni all’abitacolo. Sull’asfalto sono presenti i detriti della gru. Alla guida del camion risultava esserci un operaio, che è rimasto ferito lievemente ed è stato portato all’Ospedale San Paolo in codice giallo.

A causa del fatto, tra Varazze e Celle Ligure si è formata una coda di 3 chilometri ed è stata disposta la chiusura del tratto tra Celle Ligure ed Albisola in direzione Ventimiglia. A chi viaggia verso il confine italofrancese la società Autostrade consiglia pertanto di imboccare l’uscita obbligatoria a Celle Ligure e rientrare ad Albisola, dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale e i mezzi di soccorso.