Incidente d’auto per i senatori Ripamonti e Bruzzone, l’ex presidente del consiglio regionale in ospedale

Roma. Un incidente d’auto ha visto coinvolti questa mattina i senatori leghisti Paolo Ripamonti e Francesco Bruzzone a Roma.

I due, dopo l’atterraggio all’aeroporto di Fiumicino, hanno preso a noleggio un’auto con conducente per raggiungere il Senato dove alle 10.30 aveva inizio la discussione per il cosiddetto “Decretone” (quello che contiene i provvedimenti inerenti Quota 100 e reddito di cittadinanza). Durante il viaggio però, per cause ancora da chiarire, a un incrocio l’auto è andata a schiantarsi contro un’altra vettura.

Nell’impatto l’airbag di Ripamonti è esploso: per l’ex assessore savonese solo una botta, ma nessuna conseguenza di rilievo. L’ex presidente del consiglio regionale Bruzzone, invece, ha riportato alcuni traumi che hanno reso necessario il trasporto all’ospedale Gemelli per accertamenti.