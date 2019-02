Noli/Finale. Sono iniziate questa mattina le operazioni di bonifica dei boschi sopra il Malpasso e Capo Noli, interessati per tutta la giornata di ieri da un vasto incendio. Gli ultimi focolai sono stati spenti, e per tutta la notte è rimasto attivo un presidio dei vigili del fuoco. La situazione è ormai tranquilla, ma a destare qualche preoccupazione è il vento: eventuali raffiche forti come quelle di ieri potrebbero far ripartire le fiamme.

L’incendio è divampato ieri notte intorno alle 3, e si è esteso con rapidità proprio a causa del forte vento. Sul posto sono subito intervenute due squadre dei vigili del fuoco, insieme ai volontari della protezione civile e dell’antincendio boschivo, seguite poco dopo da un elicottero e un Canadair.

Il sindaco Ugo Frascherelli ha anche lanciato un appello a ciclisti ed escursionisti a non recarsi alle Manie fino al termine delle operazioni di spegnimento.