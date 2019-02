Albissola Marina. I vigili del fuoco di Savona ed i volontari del gruppo di protezione civile ed Aib sono intervenuti questo pomeriggio per un incendio divampato in un’area verde in località Collette, alle spalle di Albissola Marina.

Il rapido intervento degli operatori, entrati in azione intorno alle 15.30 di oggi, ha permesso di evitare che le fiamme si propagassero a causa del vento.

Foto 2 di 2



Le operazioni di spegnimento si sono concluse nel giro di un paio d’ore circa.