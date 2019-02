Toirano. E’ sotto controllo l’incendio divampato poco dopo le 20 di questa sera in via Leade a Toirano.

Secondo quanto appreso, a prendere fuoco, per cause ancora in via di accertamento, è stata una baracca adibita al ricovero di attrezzi agricoli. Le fiamme hanno completamento avvolto la struttura in legno, con il pericolo che il rogo potesse estendersi alla superficie boschiva circostante.

E’ stato il fumo sprigionato dall’incendio a dare l’allarme, con l’immediato intervento dei vigili del fuoco. I pompieri stanno completando le operazioni di spegnimento e bonifica della zona interessata dalle fiamme.

La baracca è andata completamente distrutta: solo il rapido e provvidenziale intervento dei pompieri ha consentito che le fiamme non si propagassero all’area boschiva.

Restano ancora da appurare le cause: nessuna persona è rimasta ferita o intossicata.