Finale Ligure. “Lancio un appello a ciclisti ed escursionisti: non andate alle Manie fino a quando l’incendio non sarà definitivamente spento”. E’ l’invito del sindaco di Finale Ligure, Ugo Frascherelli, nelle ore in cui un rogo sta devastando i boschi sopra il Malpasso.

“Invito caldamente tutti i ciclisti a non salire alle Manie – spiega il primo cittadino – L’incendio è molto esteso, attualmente è nella zona del semaforo e sta scendendo verso Varigotti. Alcuni sentieri sono coinvolti ed il vento fortissimo rende complicate le operazioni”.

di 12 Galleria fotografica Incendio sopra il Malpasso









Il rogo è divampato questa notte alle 3: un blackout nei minuti precedenti fa pensare che a innescarlo possa essere stata una sfiammata della linea elettrica che attraversa la zona sopra Capo Noli. Sul posto stanno operando due squadre dei vigili del fuoco, i volontari della protezione civile e dell’antincendio boschivo, un elicottero e un Canadair.