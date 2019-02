InBici Top Challenge 2019: il circuito parte domenica da Laigueglia

Laigueglia. L’InBici Top Challenge è ormai ai nastri di partenza: la quarta edizione del circuito granfondistico comprenderà undici prove e la partenza è prevista per domenica 24 febbraio alla Granfondo Internazionale Laigueglia, la classica di apertura del ciclismo amatoriale in Italia, sotto l’organizzazione del Gs Alpi, con Damiano Cunego che sarà al via come testimonial.

Anche quest’anno saranno al via numerosi abbonati, un numero importante costellato dalla presenza di molte delle più importanti formazioni amatoriali provenienti da tutta Italia. Il circuito InBici Top Challenge continua così a crescere, offrendo la possibilità di disputare delle manifestazioni molto prestigiose.

Il calendario 2019 dell’InBici Top Challenge è così composto:

24 febbraio: Granfondo Internazionale Laigueglia;

17 marzo: Granfondo Davide Cassani (Faenza);

31 marzo: Granfondo Tarros Montura 5 Terre (La Spezia);

07 aprile: Green Fondo Paolo Bettini (Pomarance);

05 maggio: Granfondo La Via del Sale (Cervia);

12 maggio: Granfondo della Versilia (Lido di Camaiore);

09 giugno: Granfondo Alè La Merckx (Verona);

16 giugno: Granfondo Città di Riccione;

23 giugno: Granfondo Gavia e Mortirolo – Damiano Cunego (Aprica);

14 luglio: Granfondo La Leggendaria Charly Gaul (Trento);

28 luglio: Granfondo Internazionale Torino.

Il circuito InBici Top Challenge avrà una prova Jolly, la Granfondo Nevio Valcic, che si svolgerà in Croazia domenica 26 maggio, e una prova friendly, il Giro d’Italia Amatori, dal 31 maggio al 2 giugno.

I primi tre classificati di ogni categoria, al termine del circuito, avranno il diritto di partecipare gratuitamente al Trofeo del Gladiatore racchiuso nella partecipazione alla Granfondo Campagnolo Roma, che si svolgerà domenica 13 ottobre nella Capitale.

Un’importante novità nelle Granfondo dell’InBici Top Challenge sarà la presenza dell’InBici Store Cafè, un truck allestito come un vero show room con all’interno esposti alcuni brand del mondo del ciclismo tra i quali il marchio Pissei leader nell’abbigliamento per il ciclista.

Un nuovo strumento di marketing realizzato dal Gruppo Editoriale Inbici un punto di ritrovo dove sarà possibile provare e apprezzare i nuovi prodotti del mercato inoltre sarà un buon motivo per degustare gratuitamente un’ottimo caffè per tutti gli abbonati al circuito.

I partner del Circuito InBici Top Challenge sono Inkospor, Assos, Beltrami-TSA, Argon 18, Etichettificio LGL, Lightweigt, Maxxis, Pissei, Velosystem.