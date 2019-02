In tasca ha un coltellaccio, un cutter e spray al peperoncino: 22enne denunciato dalla polizia municipale di Ceriale

Ceriale. E’ stato trovato in possesso di un coltello di notevoli dimensioni, di un cutter e di uno spray al peperoncino (detenuto illegalmente) il marocchino di 22 anni denunciato in stato di libertà dagli uomini della polizia municipale di Ceriale.

Gli operatori stavano effettuando alcuni controlli in borghese ed in divisa quando hanno notato il giovane aggirarsi in auto con fare sospetto in via Pineo. Seguito e successivamente fermato in via Aurelia.

Il giovane, residente in Spagna, è stato denunciato anche per guida sotto l’effetto di stupefacenti.