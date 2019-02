In giro ubriaco al volante di una scavatrice, tenta di “caricare” carabinieri e ambulanza

Savona. Era alla guida di una piccola scavatrice, un “bobcat”. Alle due di notte. Completamente ubriaco. Una scena certamente inconsueta, quella che si sono trovati a fronteggiare questa notte i carabinieri e i militi della Croce Verde di Albisola.

L’uomo alla guida del mezzo da lavoro, infatti, in evidente stato di alterazione, procedeva lungo via Luigi Corsi. Il rumore del mezzo e il suo modo di procedere sulla strada hanno messo in allarme alcuni residenti, che hanno chiamato 118 e carabinieri. Quando li ha visti arrivare l’uomo al volante della scavatrice ha tentato di allontanarsi; poi, vedendo che i mezzi lo seguivano, ha provato a “caricarli” per metterli in fuga.

Alla fine l’uomo è stato fermato. Niente trasporto in ospedale per lui: è stato invece portato in caserma dai carabinieri.