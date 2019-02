Il “Trofeo Laigueglia” sarà trasmesso in diretta da Raisport e da molte emittenti europee

Laigueglia. “La classica di apertura della stagione ciclistica italiana “Trofeo laigueglia” sarà trasmessa in diretta da Raisport e da molte emittenti europee e non solo”.

L’annuncio porta la firma del Comune di Laigueglia che, attraverso il sindaco Roberto Sasso Del Verme, ha espresso la propria soddisfazione in merito: “Siamo arrivati a questo risultato grazie ad un percorso di crescita che questa corsa ha avuto negli anni. La nostra manifestazione della quale siamo molto orgogliosi ci fa viaggiare per il mondo portando in giro le immagini bellissime del nostro territorio”.

“Siamo molto orgogliosi perché il Trofeo Laigueglia è l’unica manifestazione del nostro Comprensorio ed una delle poche in tutta la Liguria che va in televisione con regolarità da ben 55 anni: con il 2019 spegneremo le 56 candeline e la diretta è sicuramente il miglior regalo che potevamo avere. Un particolare ringraziamento ovviamente va a Regione Liguria che da anni ci sostiene ed è al nostro fianco nel cercare anno dopo anno di ottenere il meglio”.

A afre eco al primo cittadino anche il consigliere con delega allo sport Lino Bersani, che ha aggiunto: “È un nuovo punto di partenza per Laigueglia e dovremo essere bravi per far sì che ci venga riconfermata negli anni. Questo potrà avvenire se saremo in grado di programmare al meglio l’evento, migliorando ogni aspetto”.