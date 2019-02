Il Trail del Marchesato di Finalborgo

“Stile Savonese” è la rubrica di moda, bellezza e lifestyle di IVG, a cura di Maria Gramaglia. Ogni settimana una passeggiata tra le vetrine dei negozi della nostra provincia, a caccia di novità: un “viaggio” tra le tendenze savonesi a livello di moda, bellezza o arredamento, ma anche tra proposte come gite, corsi o spettacoli a teatro.

Lo sport è una pratica sana che permette anche di raggiungere la maturità attraverso il divertimento e l’esercizio fisico. Oltre ad essere utile per il nostro fisico, ha effetti molto positivi sulla nostra psiche.

Rappresenta una vera valvola di sfogo e un modo per misurarci con noi stessi, ponendoci eventualmente come obbiettivo il superamento dei nostri limiti.

Ne ho già parlato in qualche articolo precedente e ne sono fermamente convinta: lo sport praticato all’aria aperta è ancora più divertente e sano.

Non un semplice passatempo quindi, ma uno stile di vita.

Questa settimana, vi parlo del Trail del Marchesato, manifestazione competitiva di Trail running che si svolge domenica 3 marzo a Finalborgo in una parte del sentiero permanente Ermano Fossati.

La competizione si sviluppa su un percorso tecnico di 38 Km e 2.200 metri di dislivello positivo o 16 km per 1000 metri nella zona geografica nota come Capitale dell’Outdoor nel Mondo.

Sapete cos’è il Trail Running?

È una specialità di running praticata prevalentemente su sentieri di montagna e mulattiere. Immaginate di fare trail running nel meraviglioso comprensorio del finalese: è un’esperienza sicuramente ancora più suggestiva!

Gli appassionati di Trail running che parteciperanno al Trail del Marchesato il 3 marzo correranno in percorsi favolosi.

Si parte da Finalborgo per un percorso ad anello fatto di salite ripide, discese tecniche, passaggi in corda fissa, passaggi dentro una grotta e dentro il Castello medievale di Finalborgo.

Una corsa meravigliosa in un territorio unico, dove cultura, storia e natura, con mare e montagna, si incontrano e si intrecciano.

Il Trail del Marchesato si svolge sul sentiero finalese intitolato a Ermano Fossati, che fu Caposquadra Esperto del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Finale Ligure.

Nel 2010 Ermanno Fossati morì durante un servizio sul colle del Melogno e per questo motivo questo evento è dedicato a lui, così come il sentiero che verrà percorso.

I Vigili del Fuoco e tutte le associazioni di soccorso del nostro territorio saranno presenti e collaboreranno per rendere questa competizione sicura ai massimi livelli.

Tutto il ricavato di questo spettacolare evento viene devoluto in beneficenza a due note Onlus del territorio savonese: Find the Cure Italia e Bastapoco.

Find the Cure Italia Onlus, con sede a Ceriale è un’associazione non profit di cooperazione internazionale che sviluppa e porta avanti progetti in aree a basso livello di sviluppo.

Fornisce aiuti della sfera medico-sanitaria nelle aree del mondo più povere e non ancora supportate da progetti umanitari di cooperazione, prendendo contatti direttamente con la popolazione locale.

Bastapoco Onlus, con sede ad Albenga, è un’associazione di volontari che offre un supporto concreto alle persone in stato avanzato di malattia e ai loro famigliari.

Fornisce in comodato gratuito presidi sanitari a supporto della degenza domiciliare, assistenza ai pazienti e sostegno psicologico.

Bastapoco collabora con l’Asl 2 sul territorio andorese e finalese con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei pazienti e diffondere la conoscenza del diritto alle cure palliative.

Per avere informazioni più approfondite o scaricare il programma di questa straordinaria competizione www.traildelmarchesato.it

Non perdetevelo!

