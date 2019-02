Ceriale. Il Taggia, in dieci uomini per ottanta minuti di gioco, a causa dell’espulsione di Fiuzzi, in occasione del rigore trasformato da Dominici (a favore del Ceriale), supera (4-2) in zona Cesarini il team savonese di mister Biolzi.

Gli imperiesi pareggiano (al 25°) con un colpo di testa di Ravoncoli, che non da scampo a Breeuwer, ma (al 35°) subiscono il nuovo vantaggio del Ceriale con Ricotta.

Il Taggia trova (al 70°) il pareggio con Minghinelli, fallendo (al 74°) un rigore con Botti, che si fa ipnotizzare da Breeuwer.

Gli uomini di Maiano passano in vantaggio (al 90°) su rigore, realizzato da Cuneo e chiudono definitivamente i giochi (al 93° ) con Guirat.

Tarantola e compagni, grazie alla vittoria, sono terzi in classifica con 39 punti, a cinque lunghezze di distacco dalla capolista Ospedaletti, mentre il Ceriale, a causa della dodicesima sconfitta, in venti gare disputate, resta all’ultimo posto in graduatoria.