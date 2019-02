Il Roma Caput Mundi 2019

Sta per partire come da tradizione la tredicesima edizione dell’importante torneo giovanile internazionale nato nel 2005 e organizzato dal Comitato Regionale Lazio. Già fissate le date di svolgimento della manifestazione, che si svolgerà dal 17 al 22 Febbraio 2019. Quest’anno si registrano ben due new entry, le nazionali Under 18 della Moldavia e del Kosovo, che prendono il posto di Romania e Albania, che sono state le finaliste delle ultime tre tornate.

Il lotto delle otto partecipanti è completato dalla “storiche” presenze di Inghilterra e Grecia, che hanno sempre preso parte alle edizioni fin qui svolte. Galles e Malta sono le ultime due squadra nazionali straniere, mentre le due italiane sono, come di consueto, la Rappresentativa U18 della Lega Nazionale Dilettanti e quella del Comitato Regionale Lazio. Dieci i campi di calcio coinvolti, a cavallo tra le province di Roma e Frosinone: Paliano, Frascati, S.Giovanni Incarico, Lariano, Montecompatri, Cave, Sora, San Cesareo, Valmontone e Colonna i centri che ospiteranno le gare del torneo maschile, la cui finale tornerà, ancora una volta, a giocarsi allo stadio Anco Marzio di Ostia Lido.

Due i gironi, quattro gare al giorno con inizio tutte alle ore 14.30 (salvo la finale che si giocherà di mattina). Le otto squadre, formate tutte da calciatori nati dal 2001 in poi, soggiorneranno tutte a Fiuggi, location che è ormai diventata la casa del Roma Caput Mundi per la sua elevata capacità alberghiera. Per tutti i partecipanti, nella giornata di riposo, prevista per mercoledì 20 febbraio, è prevista la partecipazione all’udienza Papale presso la città del Vaticano a Roma.

Intanto mister Tiziano De Patre per prendere parte al prestigioso evento a fissato un programma fittissimo per la sua Under 18 LND che sta completando la preparazione. Dopo il ritrovo nella serata di domenica 17 presso l’Hotel Verdi di Fiuggi, i giocatori selezionati scenderanno in campo lunedì 18 Febbraio alle ore14.30 per sfidare la Grecia presso il campo “Tintisona”di Paliano (FR). Il Galles sarà l’avversario di martedì 19 Febbraio (appuntamento ore 14.30 presso il Campo Comunale “Gillaro” di Montecompatri). Giovedì 21 Febbraio infine al Comunale di San Giovanni Incarico (FR) ci sarà la sfida con la Moldova. Nessun giocatore ligure farà parte della spedizione.

Ecco l’elenco dei convocati dell’ultimo raduno svoltosi dal 4 a 6 febbraio al Centro di Formazione Federale LND di Catanzaro, stage conclusosi con l’amichevole disputata mercoledì 6 febbraio alle 14.30 con la Rappresentativa Juniores del CR calabrese, gara che è stata uno degli eventi principali dei festeggiamenti per i 60 della LND:

Portieri

Mario Giappone (Marsala), Leonardo Keber (Mestre), Piero Burigana (Belluno)

Difensori

Andrea Alfano (S. Agnello), Cristian Shiba (Sangiustese), Giuseppe Palmiero (Reggio Audace), Mattia Valerio (Budoni), Lorenzo Chiti (Aglianese), Davide Ferrante (Gavorrano), Alessio D’Italia (Lavello), Giovanni Pio Alfano (Olympic Rossanese), Niccolò Monti (Recanatese).

Centrocampisti

Giovanni Bosco Blando (S. Nicolò Notaresco), Lorenzo Putti (Aprilia Racing), Nicholas Fermani (Camerano), Davide Macaione (Alfieri Asti), Denis Chiesa (Belluno), Luca Rota (Pontisola), Matteo Giovannetti (Flaminia).

Attaccanti

Gabriel Omar Buongarzoni (Anzio), Gabriele Martinelli (Aprilia Racing), Luca Cicconetti (Tolentino), Matteo Pasinato (Cartigliano), Damiano Lazzeri (Ostiamare), Manuel Wachtler (Brixen).