C’è sempre una ricorrenza, un anniversario, un compleanno, un momento in cui vogliamo ringraziare qualcuno per un traguardo raggiunto o, semplicemente, perché fa parte della nostra vita e la rende migliore.

Non so a voi ma alla sottoscritta capita spesso e volentieri di arrovellarsi per trovare il regalo perfetto che sappia creare quell’effetto wow nella persona che lo riceverà.

Penso e ripenso. Deve essere qualcosa di davvero unico.

Certo, sarebbe meraviglioso trascorrere il tempo alla ricerca di regali per chi ci sta intorno, tuttavia, esiste una cosa chiamata vita che, a sua volta, racchiude fantastici sottoinsiemi chiamati lavoro, casa, impegni che richiedono una gran parte delle 24 ore di cui è composta ogni nostra giornata.

Fortunatamente esistono persone che decidono di inseguire i propri sogni, le proprie inclinazioni e le trasformano in realtà affascinanti: è il caso di Greta e del suo progetto Colibruccio.

Greta, una brillante ragazza originaria della mia cara valbormida, ha sempre avuto una particolare capacità: saper scegliere il regalo perfetto e questo l’ha spinta a cercare sempre qualcosa di nuovo, di originale conoscendo così realtà e soluzioni sempre diverse.

Aggiungiamo una vera e propria passione per la cartoleria, i nastri, insomma.. Tutto quello che ti permette di esprimere una creatività manuale.

Spesso, scherzando, Greta si è immaginata Gift Planner fino allo scorso 3 dicembre dove ha scritto su un foglio cosa la rendesse davvero felice ed è così che è nato il suo progetto e il suo lavoro. Fantasticando sulle proprie passioni e scegliendo cosa la rendeva davvero felic. Come dovrebbe essere sempre e come succede quando si è coraggiosi.

Ecco il progetto raccontatomi da Greta.

“Come tutti, più volte durante l’anno ti troverai a dover pensare e comprare o realizzare un regalo, a volte perché ti fa piacere, a volte perché le circostanze sociali te lo “impongono”. A questo punto esistono diversi tipi di persone: quelli che amano fare i regali, quelli “così così” e quello che proprio lo detestano. In ognuno dei tre casi potrebbe capitare che uno non abbia voglia, tempo o idee e quindi scendo in campo io! Ci sono vari “livelli di intervento”. Posso pensare a tutto io: mi contatti, mi dai un budget (partendo dalle cifre più piccole), mi parli della persona e dell’occasione per cui devi fare un regalo e io lo compro, lo impacchetto, abbino un biglietto personale (con una frase pensata da te o meno) e faccio arrivare il pacchetto a destinazione; posso aiutarti a realizzare la tua idea: vorresti regalare una cena romantica, un weekend fuori porta o hai trovato una bella idea ma non sai da dove iniziare? Io semplicemente la rendo possibile in base alle indicazioni che mi dai; posso consegnare a mano il tuo regalo (sia che l’abbia realizzato io sia che l’abbia acquistato tu), così da sorprendere la persona che lo riceverà in un momento speciale e quando tu non puoi farlo.

Inoltre, già dal primo regalo che faremo insieme, io terrò traccia di tutti i tuoi dati e dei regali che hai già fatto, così da poterli abbinare tra una ricorrenza all’altra e non ripeterti mai”.

E, se ve lo state chiedendo: perchè “Colibruccio”?

“Progetto è una parola bellissima (“gettare in avanti”, l’essere che si spinge verso il futuro) e Colibruccio è a metà tra Colibrì, esemplare unico nel suo genere dalle mille particolarità e dai colori brillanti, e Cavaluccio Marino, un altro animale incredibile e fuori dall’ordinario, quindi a metà tra acqua e aria, lo immagino come il supereroe degli animali!”

Greta vi aspetta su facebook, instagram in un mondo fatto di ispirazione, curiosità e magia: sono certa che conquisterà voi proprio come ha fatto con me.

