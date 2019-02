Il raduno della Rappresentativa Serie D

Galvanizzato dalla brillante affermazione nel recente Caput Mundi di Roma riservato alla categoria Allievi 2001, lo staff tecnico federale prepara, con l’obiettivo di far bene, l’ultimo stage della Rappresentativa Serie D prima della partecipazione alla Viareggio Cup, che si tiene dal 25 al 27 febbraio al Centro Sportivo di Collecchio.

Ventitré giocatori (cinque classe ’99 e diciotto classe 2000) dei club del quarto Campionato d’Italia si alleneranno per tre giorni sotto gli occhi attenti del selezionatore Tiziano De Patre.

La tre giorni si chiuderà con un’amichevole prestigiosa con la Primavera del Parma in programma mercoledì 27 febbraio alle ore 15 sempre al Centro Sportivo di Collecchio (Pr).

Tra i selezionati come esponente del calcio ligure compare Yayah Kallon attaccante del Savona Calcio. La sua storia è balzata alle cronache colpendo per la sua avventurosa verità. Fuggito dal suo paese (Sierra Leone) per non diventare un soldato (lì prendono i ragazzi di 14-15 anni e li addestrano ad usare le armi) è giunto in Italia con un barcone.

Le sue tappe sono state Sicilia, Genova e Cassine in provincia di Alessandria. Grazie al suo agente l’avvocato Paolo Bordonaro che per primo lo ha notato e all’interessamento del team biancoblù che lo ha visionato in un allenamento/provino è approdato sotto l’ombra della Torretta, dopo due anni passati ad allenarsi, e incantare, con le giovanili rossoblù perché la minore età e soprattutto il permesso di soggiorno rilasciato per ragioni umanitarie hanno impedito alla Fifa di tesserare il ragazzo in un club professionistico.

Per poter giocare a calcio ha quindi dovuto scegliere un club di Serie D pur interessando a squadre di categorie superiori. A lui, artefice di questa vicenda a lieto fine, di solidarietà ed integrazione, rivolgiamo i migliori auguri affinché possa arrivare lontano lasciandosi alle spalle il passato.

Ecco l’elenco dei convocati.

Portieri: Antonio Oliva (Rotonda) e Cristiano Sprecace (Recanatese).

Difensori: Andrea Marchio (Seregno), Yves Herman Kouadio (Lanusei), Federico Trevisan (Union Feltre), Federico Ampollini (Seregno), Gabriele Ingrosso (Audace Cerignola), Alessio Scognamiglio (Pavia), Manuel Marzupio (Virtus Bergamo), Valentin Denis Giosù (Crema).

Centrocampisti: Pietro Messori (Modena), Oua Chamberlian Sidibe (Troina), Daniel Sannipoli (Trastevere), Thomas Zah Kouassi (Prato), Salvatore Esposito (Gelbison), Simone Bolognese (Nardò), Antonio Zaccariello (Fiorenzuola), Matteo Trevisan (Trento).

Attaccanti: Enrico Manconi (Ambrosiana), Abdoulaye Sall (Pro Dronero), Mattia Morello (Pergolettese), Indrit Koni (Virtus Bolzano), Yayah Kallon (Savona).