Il Ministro Centinaio ad Albenga per sostenere Gerolamo Calleri

Albenga. Il Ministro Centinaio sul territorio per sostenere Gerolamo Calleri sindaco.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo si troverà lunedì 4 marzo 2019 al ristorante “Hermitage” di Villanova d’Albenga, ospite di una cena organizzata dalla Lega – Sezione di Albenga e Valli Ingaune.

Saranno presenti Cristina Porro, segretario della sezione ingauna della Lega, il segretario provinciale Roberto Sasso del Verme, l’assessore regionale Stefano Mai, i parlamentari della Lega on. Sara Foscolo e i senatori Francesco Bruzzone e Paolo Ripamonti e il candidato sindaco di Albenga Gerolamo Calleri.

“Sarà un’occasione importante per incontrare il ministro Centinaio, che più volte ha evidenziato la sua vicinanza ad Albenga, e affrontare con lui tematiche a cuore del nostro territorio, in materia di agricoltura e di turismo, settori essenziali per il rilancio della nostra città”, afferma Gerolamo Calleri.