Il Karate Club Savona si prepara per la nuova stagione

Savona. Nei mesi di novembre e dicembre il Karate Club Savona ha partecipato ad importanti appuntamenti per preparare gli impegni del nuovo anno.

Sabato 4 e domenica 5 novembre il Karate Club Savona ha partecipato alla seconda tappa del Trofeo LIS a Suzzara, in Lombardia. Sabato gli atleti della classe Ragazzi (2010/2007) si sono affrontati nella prova Kumite a punti durante una manifestazione ad invito che ha avuto un grande successo mentre, in serata, per gli atleti più grandi si è disputata una gara a squadre provinciali.

Domenica è stato invece il giorno della gara individuale per tutte le classi di età agonistica. Per il Karate Club Savona, accompagnati da Carlini Raffaella, hanno partecipato all’evento diciannove atleti: Albamonte Giorgia, Casu Marco, Colantuoni Anna, Domi Saimon, Ferrari Nicolò, Ferrero Francesca, Galati Vittoria, Genta Jacopo, Genta Micol, Giordani Paola, Lorenzetti Tommaso, Magnani Riccardo, Musso Roberta, Odello Andrea, Polerà Marco, Pica Gian Lorenzo, Pugliaro Irma, Rossello Francesca e Zamagni Mattia che si sono comportati ottimamente, conquistando tutti almeno una medaglia.

Nella squadra Giovanile maschile (2004/2001) hanno gareggiato con i savonesi in prestito Puppo Matteo e Tagliafico Simone del Senkukai Genova. Nella squadra Esordienti (2006/2005) ha difeso i colori di Savona sempre in prestito Gadaleta Gabriele del Nakayama Brescia. Mentre la savonese Francesca è andata in prestito alla squadra Giovanile femminile di Mantova

I risultati dettagliati.

Medaglia d’oro

Ferrari Nicolò (Esordienti 61 kg),

Ferrero Francesca (Cadetti +63 kg),

Genta Jacopo (Kumite a punto Ragazzi M A35 kg),

Genta Micol (Esordienti 37 kg),

Lorenzetti Tommaso (Cadetti 47 kg),

Odello Andrea (Kumite a punto Ragazzi M A40 kg),

Pica Gian Lorenzo (Esordienti 45 kg),

Rossello Francesca (Kumite a punto Ragazzi F A35 kg).

Medaglia d’argento

Ferrero Francesca (Squadra Giovanile Femminile in prestito).

Medaglia di bronzo

Squadra Esordienti: (Albamonte, Genta, Giordani, Pica, Ferrari + Gadaleta in prestito),

Musso Roberta (Kumite a punto Ragazzi F 36 kg).

Domenica 2 dicembre presso il palasport del Cus Torino si è svolto il Trofeo organizzato da Vincenzo Lacassia; per il Karate Club Savona hanno partecipato alla manifestazione undici atleti, ottenendo tante medaglie ed il quinto posto nella classifica per società.

Medaglia d’oro

Genta Micol (ES 37 kg),

Giordani Paola (ES +60 kg),

Ferrari Nicolò (ES 61 kg).

Medaglia d’argento

Albamonte Giorgia (ES 53 kg),

Lorenzetti Tommaso (CA 52 kg),

Ferrero Francesca (CA +63 kg.

Medaglia di bronzo

Brignone Giorgia (ES 37 kg),

Manca Perotti Beatrice (ES +60 kg),

Pastorino Davide (ES 45 kg),

Casu Marco (CA 63 kg).

Quinto posto

Polerà Marco.

Domenica 13 gennaio il Karate Club Savona ha partecipato al Gran Prix Toscana ad Arezzo. Accompagnati da Carlini Raffaella, hanno partecipato all’evento dodici atleti: Albamonte Giorgia, Ferrari Nicolò, Ferrero Francesca, Genta Micol, Giordani Paola, Lorenzetti Tommaso, Magnani Riccardo, Odello Andrea, Polerà Marco, Pica Gian Lorenzo, che si sono comportati tutti ottimamente, conquistando numerose medaglie.

Medaglia d’oro

Genta Micol (Esordienti 37 kg),

Lorenzetti Tommaso (Cadetti 47 kg),

Manca Perotti Beatrice (Esordienti +60 kg).

Medaglia d’argento

Albamonte Giorgia (Esordienti 53 kg),

Brignone Giorgia (Esordienti 37 kg),

Lorenzetti Tommaso (Junior 50 kg),

Pica Gian Lorenzo (Esordienti 45 kg).

Medaglia di bronzo

Ferrero Francesca (Junior 71 kg),

Giordani Paola (Esordienti +60 kg),

Odello Andrea (Esordienti 40 kg).