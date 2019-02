“Il futuro è adesso”: Confcommercio porta in tv la Savona positiva

Savona. “Sentiamo spesso imprenditori e commercianti lamentarsi delle tasse, della pressione, di ciò che non va. Ma la lamentela continua spinge ad abbattersi e a non essere propositivi per il futuro. Per questo abbiamo pensato a una trasmissione che raccontasse il ‘bicchiere mezzo pieno’, che mettesse in luce gli aspetti più interessanti del territorio savonese e spingesse ad essere ottimisti”. Ecco l’idea alla base di “Il futuro è adesso”, trasmissione condotta da Andrea Carretti in onda da ottobre su Antenna Blu.

A ispirare con forza questo taglio “ottimista” è stato Vincenzo Bertino, presidente di Confcommercio Savona. “Ci siamo resi conto che ultimamente la provincia di Savona non aveva una adeguata copertura televisiva – spiega – e parlando con Carretti, che è un amico, riflettevamo sulla necessità per il nostro territorio di ‘affacciarsi’ un po’ sul mondo genovese, dove ci sono le istituzioni che contano ma anche tanti cittadini abituati a frequentare i nostri litorali. Abbiamo sempre l’impressione che Savona sia lasciata un po’ per ultima… e questo non ci piace. Per questo abbiamo pensato a una trasmissione, riscontrando da subito interesse da parte dei sindaci del territorio”.

Diciannove le puntate andate in onda finora, registrate quasi sempre proprio nella sede savonese di Confcommercio nell’inedita veste di studio televisivo. Al microfono di Carretti si sono alternati più di 30 intervistati: molti sindaci (Savona, Celle Ligure, Alassio, Borgio Verezzi, Cosseria, Cairo Montenotte, Millesimo, Bormida), ma anche il presidente della Provincia ed esponenti di varie associazioni, federazioni o enti di formazione. Non sono mancate anche puntate “speciali” tra la gente oppure dedicate a eventi o al Savona Calcio.

Interviste, come detto, sempre in chiave positiva: “Abbiamo chiesto agli intervistati di cercare di raccontare il bicchiere ‘mezzo pieno’. E tutti sono stati ben felici di farlo – spiega il conduttore Carretti – Questo non significa nascondere i problemi, ma cercare di mettere in luce gli aspetti più interessanti: raccontare cosa spinge una persona a visitare un Comune, quali sono gli elementi sul loro territorio che possono spingere un cittadino a essere ottimista per il futuro”. “D’altronde – ha aggiunto l’editore di Antenna Blu, Paolo Cavanna – è necessario promuovere ciò che c’è sul territorio e le cose positive della nostra bella Liguria. Soprattutto le imprese, perchè il nostro Paese per crescere ha bisogno di aziende sane e che creano lavoro”.

Insomma, concludono, se “Il futuro è adesso” allora “chi si lamenta rallenta”. “La collaborazione per noi è questa – rimarca Bertino – noi ci mettiamo a disposizione sempre con chi vuole conoscere meglio la provincia e con chi in qualche modo vuole darci una mano a uscire da questa crisi che dura da troppo tempo. Qualsiasi mezzo lecito possa darci una mano è da sfruttare“. La trasmissione, che dura poco meno di 30 minuti, è in onda su Antenna Blu il sabato alle 21.15, la domenica alle 20.20, il lunedì alle 14.30 e il mercoledì alle 15.