Il decimo Memorial Pericoli a Campochiesa d’Albenga: apre il crosscountry

Albenga. Un numero elevato di iscritti per la prima gara della stagione crosscountry, che ha visto ben 313 iscrizioni online, svoltasi oggi, domenica 10 febbraio a Campochiesa d’Albenga alle ore 7:00.

Ancora oggi è stato possibile iscriversi presso la casa comunale, in piazza della chiesa, al grande evento sportivo dedicato a tesserati FCI e a tutti gli enti di promozione sportiva italiani e stranieri.

Un’occasione che ha riportato sul percorso di gara il 10° “Memorial Pericoli”, dedicato a Domenico Pericoli – fondatore dell’omonima azienda Termotecnica Pericoli – azienda storica della piana che da oltre cinquant’anni è leader nel settore della ventilazione per il settore agricolo e industriale anche a livello internazionale con le sue sedi in Malesia, Giordania e Messico.

Grande interesse quindi su questa gara da parte di sponsor e sostenitori, come dal settore mtb che ha valorizzato l’evento sportivo con riprese televisive del canale Mtbchannel tv e la presenza di Mtbradio.

“Un grande sforzo dell’associazione UCLA 1991, che dai primi riscontri è stata ripagata in termini di adesioni e sono certo che sarà una mattinata importante per gettare le basi di una lunga collaborazione con il comune”, afferma Alessandro Saccu, presidente della asd UCLA.

Parla quindi Alberto Passino, assessore al turismo della città delle torri: “una sinergia, quella con il comune, che sta dando i suoi primi frutti in un settore come il cross country che ha grandi margini di crescita su Campochiesa, ed è tutta intenzione del Comitato Locale Turismo e dell’amministrazione comunale investire energie e risorse per far crescere l’outdoor anche ad Albenga”.

“Tra le tante valenze dello sport – prosegue il vice sindaco con delega allo sport Riccardo Tomatis – c’è anche quello di promozione del nostro territorio, che proprio per specialità praticate all’aria aperta è particolarmente indicato, la mountain bike in particolare permette di far conoscere il nostro entroterra ricco di sentieri da percorre in tutte le stagioni dell’anno”.

Ecco gli orari di partenza della gara di questa mattina, da via Cavour nel borgo di Campochiesa. Ore 9:30 esordienti m. 1° e 2° anno; 9:35 allieve f. 1° e 2° anno, esordienti f 1° e 2° anno; 10:30 allievi m. 1° e 2° anno; 12:00 open junior m./f. amatori.