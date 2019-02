Pietra Ligure. Il consigliere comunale di minoranza Nicola Seppone – dal 6 gennaio 2018 capogruppo di opposizione del gruppo politico “100% Pietra” – nel corso dell’ultimo Consiglio comunale del 25 febbraio scorso ha dato vita ad un nuovo gruppo consiliare denominato “PietrAttiva”.

Nello stesso giorno, il consigliere ha comunicato le dimissioni dall’associazione “100% Pietra”, che quindi oggi non trova più alcuna rappresentanza politica all’interno del Consiglio comunale pietrese.

Foto 2 di 2



Forte dell’esperienza maturata in questi anni di opposizione, Seppone guarda con interesse alle varie dinamiche politiche in vista delle prossime elezioni comunali. “L’intenzione, infatti, è quella di proseguire il percorso politico – intrapreso per la prima volta cinque anni fa – all’interno di un gruppo capace di esprimere il miglior governo possibile per la città di Pietra Ligure” afferma il consigliere di minoranza, vice presidente del Consiglio comunale pietrese.

“Il paese, che oggi più che mai necessita di idee e volti nuovi, così come di esperienza e capacità, si trova oggi ad un bivio importante” aggiunge.

Per questo il consigliere Seppone, dopo aver dimostrato – in questi anni di opposizione – la sua costante presenza sul territorio dalla parte dei cittadini, è oggi pronto a mettersi a disposizione della città per dare il suo contributo attivo nella prossima amministrazione comunale.

Inoltre, sono usciti dal gruppo “100% Pietra” anche gli esponenti storici del sodalizio, Carla Mattea, Anna Bonfiglio, Monica Piccirilli e Bianca Lupetti, pronti a sostenere il consigliere Seppone alla prossima tornata elettorale, considerando che il nuovo gruppo “PietrAttiva” rappresenta un bacino di voti che non può che far gola ai candidati sindaci in campo.

Infatti, il nuovo gruppo potrebbe essere davvero l’ago della bilancia nella partita politica che si andrà a giocare il 26 maggio.