Il circuito e-enduro UCI farà tappa a Loano: i chiarimenti di Race Events

Loano. Race Events, in accordo diretto con l’Unione Ciclistica Internazionale (U.C.I.), comunica che il nome del proprio circuito e-Enduro World Race è stato modificato in e-Enduro International Series.

Race Events, nelle persone di Franco Monchiero, Cristian Trippa e Davide Bonandrini, nel 2016 ha presentato per la prima volta al mondo il circuito e-Enduro (www.e-enduro.it) che nel 2019 compie tre anni di vita. Dopo quasi due anni di maturata esperienze Franco Monchiero, in passato già inventore dell’enduro muscolare, che tuttora viene praticato da molti appassionati, nel 2018 ha presentato anche il primo circuito internazionale al mondo dedicato esclusivamente alle bici a pedalata assistita da enduro (www.e- endurointernationalseries.com) .

Ad oggi Race Events è orgogliosa di poter affermare di aver mantenuto tutti gli impegni presi e comunicati in fase di presentazione inserendo nel calendario e-Enduro International Series una tappa internazionale UCI in Spagna, una tappa nazionale in Francia, un evento spettacolo in Italia e una tappa internazionale UCI in Italia.

In questi mesi, causa di errate informazioni che sono apparse sulla carta stampata, si è venuta a creare molta confusione sul tema gare e-bike Internazionali UCI in Italia. Pertanto Race Events si complimenta con la città di Loano, che a oggi risulta essere l’unica e sola tappa internazionale per bici a pedalata assistita da enduro in Italia, cui andrà il meritato primato di essere stata la prima località ad aver organizzato un evento e-bike internazione UCI in Italia. Un primato che sarà condiviso anche con la tappa e-Enduro International Series in Spagna e che rimarrà indelebile nel tempo, nella speranza che altre località seguano ben presto il loro esempio investendo in questo tipo di competizioni internazionali.

In questi anni il duro lavoro della Race Events, primo organizzatore a credere in questa nuova specialità oggi riconosciuta dalla U.C.I. anche grazie alle direttive di Franco Monchiero, ha portato molto in alto il livello di attenzione verso la specialità e-bike da enduro, vincendo la sfida contro le critiche e la diffidenza verso questo nuovo sport.

Ovviamente oggi molti nuovi organizzatori vogliono salire su questo e-treno in corsa, senza però aver ancora maturato la giusta professionalità e, anzi, annunciando frettolosamente, a mezzo carta stampata, social e web, tappe internazionali o circuiti “mondiali” a oggi inesistenti, in quanto non trovano riscontro in nessun calendario di federazione nazionale, condizione necessaria per essere inseriti nel calendario Internazionale U.C.I. a testimonianza che senza la dovuta esperienza si genera solo confusione e si danneggia il movimento e-bike e l’immagine di tutti le località che insieme ai rispettivi organizzatori locali stanno investendo in questo sport con enorme sacrificio.

Race Events si augura che quanto prima possano esserci nuovi organizzatori che abbiano adeguata esperienza, professionalità e con cui magari poter dialogare al fine di poter far cresce ulteriormente la specialità e-bike da enduro nel Mondo.

Race Events vuole ringraziare l’U.C.I. per il prezioso supporto e la professionalità dimostrata.