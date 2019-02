Il Centro Danza Savona non smette di vincere: tre premi all’Expression di Firenze

Savona. Il Centro Danza Savona si conferma ai vertici della disciplina vincendo anche al Concorso “Expression 2019” di “Danza in Fiera” Firenze, la più importante manifestazione di danza in Italia.

La Competizione Internazionale Expression si è svolta da venerdì 22 a domenica 24 febbraio al Padiglione Basilica di Fortezza da Basso, Firenze. Il Concorso Coreografico organizzato da IDA International Dance Association era rivolto a solisti, passi a due e gruppi

classico e neo classico, composizione coreografica, modern e contemporaneo, hip hop. Il Centro Danza Savona ha proposto 3 coreografie che sono state tutte premiate.

La prestigiosa giuria ha infatti attribuito il primo premio solisti composizione coreografica over a Gioele Cosentino con “Non domandare”, che ha vinto anche le Borse di Studio al 100/100 per Angers, Francia comprensiva di vitto e alloggio, al Sead di Salisburgo per i corsi intensivi dell’Accademia e al Summer Intensive del Phoenix di Londra. Il secondo Premio Solisti Danza Fantasia Over è andato invece ad Alessia Rebagliati con “The Princess Without voice”, con Borsa di Studio per Intership con la Junior Company

di Dance Area Ginevra. Infine il terzo Premio Gruppi Composizione Coreografica Over è stato assegnato a “Manifesto” interpreti Cecilia Caviglia, Gioele Cosentino, Giulia Genta, Giacomo Tomasini, Bakit Zerilli. Tutte e tre le coreografie del Centro Danza Savona che sono state premiate sono di Alessandra Schirripa.

“Ancora un importante riconoscimento al lavoro del Centrodanzasavona e alla preparazione che fornisce ai suoi giovani allievi savonesi” dicono dal centro Internazionale di Formazione alla Danza diretto da Alessandra Schirripa che fornisce ad ogni allievo una educazione e formazione completa grazie alla collaborazione di docenti altamente qualificati tra i quali Ekaterina Desnitskaia (diplomata Accademia A. Vaganova di San Pietroburgo e danzatrice Compagnia Teatro Kirov- Marijnsky) e a una continua specializzazione con Workshop e Masterclass condotti da Maestri di fama internazionale.