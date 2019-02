Savona. Fatta eccezione per i due portieri e per Janovic, il Brescia è andato a segno con tutta la squadra nella partita giocata alla Zanelli di Savona. Troppo evidente la differenza di valori tra i lombardi, che condividono il primato con la Pro Recco, e i biancorossi, che si trovano in terzultima posizione.

Ad acuire le difficoltà dei savonesi, le assenze del portiere Soro e di Vuskovic, quest’ultimo rientrato in patria per un grave lutto.

La partita viene di fatto chiusa già nella prima frazione, da una tripletta di Figlioli e dalle segnature di Bertoli e Muslim, cui risponde il solo Milakovic: 1 a 5.

Il secondo tempo è il più equilibrato: dopo un gol di Guerrato, sono Milakovic e Corio a siglare un break savonese di 2 a 0, poi vanificato dalle reti dell’ex Rizzo e di Gallo.

Nella terza frazione entra Da Rold al posto di Missiroli tra i pali dei locali. Poi, dopo aver perso per tre falli Lorenzo Bianco nel secondo tempo, il Savona deve fare a meno anche di Giacomo Novara. Il gol di Milakovic viene seguito da un parziale ospite di 0 a 7 tra terzo e quarto tempo.

Un ultimo tempo nel quale la Rari molla la presa e incassa ben sei reti. L’unica nota lieta giunge a 3’48”, quando Simone Bertino, centroboa classe 2002, al debutto in prima squadra, segna la sua prima rete in Serie A1.

Finisce 17 a 5 per la squadra guidata da Alessandro Bovo. La formazione condotta da Alberto Angelini tornerà in vasca sabato 9 febbraio alle ore 15 a Siracusa, per giocare contro l’Ortigia.

Il tabellino:

Carige Rari Nantes Savona – AN Brescia 5-17

(Parziali: 1-5, 2-3, 1-3, 1-6)

Carige Rari Nantes Savona: Missiroli, Taramasco, Caldieri, Bertino 1, L. Bianco, Corio 1, Piombo, K. Milakovic 3, Grossi, G. Novara, E. Novara, J. Colombo, Da Rold. All. Angelini

AN Brescia: Del Lungo, Guerrato 2, C. Presciutti 1, Figlioli 5, Gallo 2, Rizzo 2, Muslim 1, Nora 1, N. Presciutti 1, Bertoli 1, M. Janovic, Vukcevic 1, Morretti. All. Bovo

Arbitri: Braghini e Paoletti (Roma)

Note. Usciti per limite di falli L. Bianco a 1’40” dalla fine del secondo tempo, G. Novara a 5’17” dalla fine del terzo tempo. A 17″ dalla fine del terzo tempo ammonito per proteste Angelini. Superiorità numeriche: Savona 2 su 10, Brescia 11 su 15.