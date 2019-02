“Ictus. Cos’è, come riconoscerlo e come intervenire”: convegno ad Albissola Marina

Albissola Marina. “Ictus: cos’è, come riconoscerlo, come intervenire”. È questo il titolo del convegno, organizzato dall’associazione Amici della Casa di Riposo, con l’aiuto di Punto Service che la gestisce e con il patrocinio del Comune, si svolgerà venerdì 1 marzo 2019, alle 17,15, al centro esposizioni Muda.

Relatori dell’evento saranno: Marcello Manzino, neurologo ospedale San Paolo; Salvatore Esposito, direttore 118 ospedale San Paolo; Cristina Moresco, Punto Service, moderatrice.

“L’intento, – hanno spiegato gli organizzatori, – è di affrontare patologie connesse con l’età anziana, che nel caso dell’ictus non riguardano purtroppo solo gli anziani. Come l’Alzheimer, anche l’ictus, con le invalidità che ne possono conseguire, è una malattia con potenziale grave impatto sulla famiglia. L’incontro è rivolto non a specialisti o addetti ai lavori, ma a tutti, per ampliare le conoscenze e le possibilità di intervento efficace e soprattutto tempestivo, con attenzione anche agli aspetti pratici. Come di consueto, Punto Service offrirà un apericena finale”.

L’associazione Amici della Casa di Riposo, oltre a queste iniziative pubbliche, si occupa di creare momenti di svago e di impegno intellettuale e manuale per gli ospiti, favorendo l’interazione fra la comunità albissolese e la sua Casa di riposo. Alcune esperienze sono particolarmente interessanti e anche innovative, come quella in corso con il Nido Cà di Piccin per portare agli ospiti la fresca presenza dei bimbi e ai bimbi la conoscenza dell’età avanzata. A Natale con pubblicazione a spese della Punto Service, l’associazione ha edito il libro “Natale è…” contenenti pensieri degli ospiti e immagini della Casa e di momenti di vita in essa.

L’associazione nasce nel 2017 per iniziativa di un nutrito gruppo di parenti e famigliari degli ospiti della Casa di Riposo per sostenere la dirigenza della Casa nello sforzo di continuo miglioramento e di apertura alla comunità albissolese, alle scuole, alle associazioni del territorio. L’associazione è aperta non solo ai famigliari degli ospiti ma anche agli amici e in generale agli Albissolesi che vogliano dare una mano.

Nell’agosto 2018 è stata riconosciuta dall’amministrazione comunale con una apposita convenzione che ne regola i rapporti e per la quale l’associazione si è detta “molto grata al sindaco e all’assessore al Sociale”.