I trend per il 2019 in termini di acquisti e spese effettuate online

Il 2019 sarà un anno fondamentale per quanto riguarda le attività e gli acquisti che verranno effettuati direttamente online. Basta leggere le aspettative su quelli che saranno i trend di questo nuovo anno, per stabilire che su diversi settori lavorativi, gli acquisti online possono incidere e fare la differenza. Già da qualche tempo, anche per il mercato italiano, si sta diffondendo la tendenza di fare acquisti di tipo alimentare, direttamente tramite store online, i quali effettuano consegne nelle principali città italiane e all’interno dei centri urbani.

Si moltiplicano quindi gli acquisti e i pagamenti online, non solo per quanto riguarda alcuni servizi di qualità come ad esempio Amazon Prime, ma su tutti i settori che fanno riferimento agli store digitali e multimediali. Tra i settori che hanno sicuramente inciso in modo evidente anche negli anni passati, bisogna ricordare come il gioco online abbia contribuito a questo cambiamento, sia per il mercato internazionale, sia per quello italiano. Prendiamo ad esempio il caso dei casinò digitali, dove possiamo annotare i dati raccolti negli ultimi 4-5 anni, che mostrano quali sono state le tendenze più rilevanti per questo tipo di settore.

Le roulette online sono state tra il 2017 e il 2018 una delle attrattive più praticate dagli utenti italiani, stando ai dati pubblicati da AGIMEG, un fatto che dimostra come per il circuito dei casinò online sia stato importante il ritorno di questo gioco, da sempre popolare e amato dai gambler di tutto il mondo e in particolare in Italia. La roulette risulta essere anche uno dei giochi più praticati anche durante il mese di dicembre 2018 e questo avvio di 2019, il quale come i giochi che trovi su Starcasinò può essere praticato direttamente da smartphone e da tablet, scaricando la app o giocando direttamente da browser. I giochi online si stanno consolidando nel mercato italiano, grazie anche alla diversificazione di un’offerta che va dai casual games, passando per i videogiochi classici, fino ad arrivare appunto al settore dei casinò digitali. Attualmente i giochi da casinò, come roulette, poker cash e blackjack, stanno guidando il mercato interazionale, dove ogni anno si consolidano con margini di crescita che sono segno evidente del lavoro di programmazione e di sviluppo in campo tecnologico, svolto durante gli ultimi anni.

Questo diventa ancora più evidente in un anno cruciale come il 2019, con l’offerta dei servizi di pagamento online che stanno prendendo quote di mercato sempre più larghe. L’Italia ha recuperato un gap programmatico evidente, specialmente per il circuito del gioco online, dello streaming e di altri vettori legati all’intrattenimento. Il biennio 2019-2020 andrà quindi a consolidare l’industria del gambling, anche se bisogna tenere conto degli effetti che potrebbe avere il Decreto Dignità, il quale a partire dal prossimo 14 luglio 2019 andrà a vietare la pubblicità per il gioco d’azzardo e per le scommesse sportive. Per un settore che è autoreferenziale come quello del gambling, il danno d’immagine potrebbe avere effetti anche sulle entrate di questo 2019.