I gironi e il calendario del Trofeo Beppe Viola 2019

Sfide incertissime e inedite fin dalla fase eliminatoria sono le sorprese determinate dall’avvenuto imprevedibile sorteggio. Da una parte Atalanta e Torino, vincitrici delle ultime tre edizioni, inserite nel girone A. Dall’altra Roma e Partizan, semifinaliste nel 2017, pronte a giocarsi il passaggio del turno in un’altra finale “anticipata”. Poi le rappresentative di Senegal e Ghana – Academie FC Baobab di Dakar e Glow-Lamp Soccer Accademy di Accra – sulla strada rispettivamente di Milan e Napoli.

Questi i testa a testa più gustosi della fase a gironi del 48° Trofeo Beppe Viola, in programma dal 7 al 12 marzo ad Arco (Trento) e intitolato alla memoria del celebre inviato RAI prematuramente scomparso nel 1982. Completato l’elenco dei club partecipanti, sono stati ufficializzati i gironi di qualificazione e il calendario degli incontri.

Regine contro, dunque, nel girone A che oppone il Torino, trionfatore nell’edizione numero 47 grazie al successo in finale sul Bologna, all’Atalanta, vicecapolista nel girone B del campionato U17 A-B e vincitrice del Trofeo Beppe Viola nel 2016 e nel 2017, oltre che di tre edizioni nello scorso decennio. A far loro compagnia ci saranno i padroni di casa dell’Arco e i danesi del Broendby, che lo scorso anno negarono la semifinale alla Roma imponendole l’1-1 nell’ultimo turno della fase a gironi.

Nove volte finalista e vincitrice del Trofeo in cinque occasioni (1994, 1998, 2001, 2005 e 2010), la Roma ritrova nel girone D il Partizan di Belgrado, che due anni fa ne interruppe i sogni di gloria in semifinale. A complicare i giochi ci saranno il ChievoVerona, vincitore nel 2003 e semifinalista anche lo scorso anno, e l’entusiasmo della Rappresentativa U17 trentina. Grande attesa anche per le due selezioni di talenti africani.

La Rappresentativa Senegal (Academie FC Baobab), fondata dall’ex ct delle nazionali italiane giovanili Paolo Berrettini, promette vita dura al Milan e alla Lazio, in un girone B completato dalla Rappresentativa Lega Nazionale Dilettanti U17.

La Rappresentativa Ghana (Glow-Lamp Soccer Accademy) dell’ex giovane promessa ghanese Nii Odartey Lamptey se la vedrà invece con il Napoli, fra le squadre più continue del massimo campionato U17, la Spal (capace di espugnare poche settimane fa il campo della corazzata Inter) e gli emiliani del Parma.

Gli incontri della fase a gironi si giocheranno dal 7 al 9 marzo su quattro campi (Arco, Varone, Romarzollo e Bolognano), due per ogni giornata, rispettivamente alle 13.00 e alle 15.15. Le semifinali verranno disputate ad Arco domenica 10 marzo, negli stessi orari. Stesso palcoscenico per la finale, martedì 12 marzo alle 18.00.

Di seguito, i gironi eliminatori del 48° Trofeo Beppe Viola:

Girone A

ATALANTA

ARCO

BROENDBY

TORINO

Girone B

A.C. MILAN

LAZIO

RAPPR. SENEGAL U17

RAPPR. LEGA NAZIONALE DILETTANTI U17

Girone C

NAPOLI

SPAL

RAPPR. GHANA U17

PARMA

Girone D

ROMA

CHIEVO VERONA

PARTIZAN

RAPPR. TRENTINO U17