I “Gilet Gialli” della Liguria ospiti in Tv

Liguria. Venerdì 15 febbraio una delegazione di “Gilet Gialli” proveniente dalla Liguria è stata ospite della trasmissione serale nella maggiore tv della Lombardia e della Svizzera italiana, “Espansione tv”, insieme a due europarlamentari.

Tra di loro anche Ned Taubl, portavoce del Gruppo Antipolitico Savonese, che spiega: “L’attenzione mediatica sul movimento dei ‘Gilet Gialli’ è sicuramente alta, sopratutto dopo gli accordi di collaborazione presi con il movimento di protesta francese. In tutta Italia il movimento sta crescendo velocemente trovando consensi in ogni ceto sociale: se cresce l’antipolitica, la politica deve domandarsi e dare risposte concrete al popolo”.

“Lo statuto dei ‘Gilet Gialli’ prevede la partecipazione diretta e attiva del popolo. In futuro questo programma sarà presentato ai media, non appena il movimento sarà in grado di avere la voce necessaria per poterlo esporre”.