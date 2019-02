I carabinieri suonano per notificargli un’ordinanza cautelare e trovano 2 kg di marijuana: 25enne nei guai

Savona. I carabinieri si sono presentati a casa sua per notificargli un’ordinanza di custodia cautelare emessa nell’ambito di un’indagine per droga della Procura di Brescia e, in quell’occasione, hanno finito per trovare un ingente quantitativo di marijuana, circa due chili.

Per un albanese venticinquenne, Rodeo Sinjari, residente nel ponente savonese, sono quindi scattate anche le manette per la detenzione dello stupefacente che i militari hanno trovato nascosto all’interno di un congelatore sistemato nel garage dell’abitazione.

Domani mattina Sinjari, che nel novembre 2017 era già rimasto coinvolto in un’indagine della Procura (si era ferito ad una gamba con un colpo di pistola partito accidentalmente in un garage di Loano dove i carabinieri avevano poi sequestrato 5,3 chili di marijuana e un centinaio di munizioni), sarà interrogato dal gip del tribunale di Savona Fiorenza Giorgi.