Hockey in line, Killer Whales: la prima vittoria è da applausi

Savona. Nel campionato di Serie C di hockey in line i primi 3 punti per il Savona arrivano con una strepitosa vittoria in casa contro un Torre Pellice dato per favorito nel pronostico.

Il Savona riesce finalmente a schierare la squadra sulla quale avrebbe dovuto poter contare da inizio anno, con linee equilibrate sia in attacco che in difesa. Il disco gira di più e la pressione nella metà campo dei liguri si alleggerisce di molto.

Nel palazzetto di Zinola si è vista una partita a tratti bella ma molto fallosa da parte dei Killer Whales, frustrati dai precedenti quattro incontri, ricchi di sventure e malanni.

Alla fine i Killer Whales Savona si impongono sull’Old Style Torre Pellice per 7 a 4: il risultato è lusinghiero e la partita è il perfetto specchio di uno sforzo di squadra dove tutti hanno dato il proprio contributo.

“Sono soddisfatto, ovviamente – commenta il vicepresidente Massimo Giachero -. Abbiamo finalmente dimostrato quanto valiamo e speriamo di rimanere su questo filone. Tutti i nostri ragazzi oggi avevano voglia di vincere e lo hanno dimostrato”.

Il tabellino della partita valevole per la 5ª giornata:

Killer Whales Savona – Old Style Torre Pellice 7-4 (3-2, 4-2)

Killer Whales Savona: Monaco, Parodi, Leviev, An. Salzano, Al. Salzano, Giachero, Priotto, D. Giacchè, Calleri, Lavagna, Gastaldi, Caviglia, Semenza. All. Stefano Parodi

Old Style Torre Pellice: Carignagno, Martina, Viglianco, Ricca, Benedetti, Monteleone, Benedetto, Antoniello, Bertin, Mollea. All. Enrica Battaglia

Reti Savona: Al. Salzano (2), Parodi, Gastaldi (2), Priotto, D. Giacchè.

Reti Torre Pellice: Viglianco (2) Martina (2).