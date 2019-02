Hockey in line, i Killer Whales colpiscono ancora: seconda vittoria consecutiva

Savona. Seconda vittoria consecutiva nel campionato di Serie C per le Orche, impegnate in una difficile trasferta contro i Falcons terzi in classifica, nel sesto turno.

Il Savona si schiera al gran completo e parte con l’intenzione di pressare gli avversari con due linee forti, ma i padroni di casa reggono e sfruttano l’elemento campo per sporcare le azioni dei più leggeri liguri. Un tiro di Pennisi coglie impreparato Semenza, portiere dei Killer Whales; subito dopo un disco esce dal campo colpendo in testa Parodi, il quale resta fuori qualche minuto per essere medicato. I Falcons ne approfittano ed allungano con Monzardo.

Dopo il time-out il Savona si riallunga con tre linee e con più ossigeno ricomincia a pressare i Falcons nella loro metà campo. Il secondo tempo continua sulla stessa falsariga e i miracoli di Vernini, portiere della compagine brianzola, finiscono; così i Killer Whales realizzano due reti.

Serviranno i supplementari per servire Simone Giacchè che, dopo l’ennesima parata di Vernini, raccoglie il proprio rimbalzo e, totalmente smarcato, segna regalando 2 punti al Savona al termine di una partita combattuta fino alla fine, fisica, scorrevole e corretta quanto basta.

“Abbiamo patito troppo il fattore campo, sono contento della vittoria e del gioco ma non possiamo regalare punti. Abbiamo fatto 57 tiri contro i 35 loro, dovevano entrare più dischi, se avessimo preso i tre punti pieni avremmo scalato la classifica di una posizione. Almeno oggi abbiamo dimostrato che quando siamo al completo siamo temibili, ora pensiamo alla prossima partita che la strada è ancora lunga” dichiara coach Stefano Parodi.

Il tabellino della partita giocata ad Agrate Brianza:

Falcons HC – Killer Whales Savona 2-3 (2-0, 0-2, 0-1)

Reti Savona: Giacchè D. Calleri, Giacchè S.

Reti Falcons: Pennisi, Monzardo

Killer Whales Savona: Monaco, Parodi, Salzano An., Salzano Al., Giachero,Priotto, Giacchè D., Giacchè S., Calleri, Lavagna, Gastaldi, Caviglia, Semenza. All. Stefano Parodi

Falcons HC: Cortellari, Cocco, Alberti, Leo, Todeschini, Pennisi, Salto, Monzardo, Mosca, Bellinaso, Catacchio, Putignano, Vernile, Meroni. All. Gabriele Bailo